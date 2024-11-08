網友號召「送橘子」到北檢！遭法警拒收　轉送食物銀行

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案，懷疑柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜潛逃日、澳，日前對許芷瑜發布通緝，有網友不滿，號召8日下午3點，送正值時令的水果「橘子」到北檢，送給承辦檢察官，展現廣大網友的憤怒，但北檢法警表明拒收，網友表示將在活動後統一集中送到附近的食物銀行。

▲白面具網友號召外送橘子到北檢協助查京華城金流 。（圖／記者劉昌松攝）

1名戴著全白面具的民眾受訪表示，他自己是從北檢附近的水果行買了一袋橘子，目的是要協助檢察官找橘子，「不是說金流都在橘子那邊？我們就號召網友，把橘子都送來這邊，約定三點，來看會有多少，廣大網友的憤怒程度，會有多少橘子送來。」

▲網友製圖號召送橘子。（圖／翻攝臉書）

事實上，送橘子早在北檢10月25日決定聲請延押柯文哲、通緝「橘子」許芷瑜之後，就在網路上逐漸蔓延，一張標題「送橘回檢」的圖卡到處轉傳，呼籲「大家請幫北檢尋回橘子」，有民眾在28日就送了一袋橘子到北檢的外送桌上。

除了未即時發覺而誤收的4袋橘子，已依公務員倫理規範，送交政風單位處理銷毀或轉贈慈善機構外，北檢對於其餘相關贈禮一律拒收，對此，網友也表示，若外送員遇到遭拒收的情況，他們可代為收受，活動結束後，統一送到附近食物銀行。