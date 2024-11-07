財劃法修法行政院暫不提院版　李慧芝：在現行制度下推進建設

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

《財劃法》修正草案昨在藍綠激烈衝突過程中完成初審，後續將進入政黨協商。但考量草案內容各界仍有歧見，藍綠地方縣市首長喊話執政黨、行政院也提出版本，對此，行政院發言人李慧芝今（7日）說，因此目前政院希望在現行制度下，先確保各項重大建設可以穩步推進，然後提升民眾的生活福祉，也希望大家可以理性溝通、慎重討論，確保國家重要政策跟地方建設可以持續推動。

針對財劃法修法議題，行政院發言人李慧芝表示，近年統籌分配稅款隨著稅收成長，金額也有成長，再加上一般性補助款還有計畫性補助，從2014年到現在的增幅來到85%，2023年與2024年中央都釋出8000億元，大幅改善地方財政狀況。明年度包括統籌分配款、一般性補助、計畫性補助，分配給地方的金額來到1兆151億。

李慧芝說，主計總處的說明也是根據法案審查進度，在草案規範下，其實中央跟地方的權責應該要劃分，「不然的話就會變成中央沒有錢了，但是還有很多事權依然留在中央」。

「對於統籌分配稅款的公平性，包括地方在內其實還有很多不同的看法且差異很大，意見也非常多。」李慧芝說，政院認為還要經過充分討論，因此目前政院希望在現行制度下，先確保各項重大建設可以穩步推進，然後提升民眾的生活福祉，也希望大家可以理性溝通、慎重討論，確保國家重要政策跟地方建設可以持續推動。

李慧芝強調，各地方縣市政府都有不同想法，怎麼分配更公平或更有利於大家的發展，不可以讓弱者越弱、強者越強，在這部分還需要非常充分的討論。