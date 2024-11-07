台灣稻米達人選拔-全國賽成績揭曉　草屯李啟元以台梗9號奪冠

▲草屯鎮農民李啟元獲稻米達人選拔全國冠軍，許淑華縣長贈匾祝賀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮資深農民李啟元參加農業部113年「臺灣稻米達人選拔-全國賽」，在眾多競爭者中以台稉9號拿下金牌；南投縣長許淑華表示，李啟元不斷投入研究，加上草屯農會長期輔導，在稻米專業人員指導下精進田間管理，盛讚他得獎是實至名歸，也是南投的榮耀。

許淑華6日晚間由縣府農業處長蘇瑞祥、新聞及行政處長蔡明志，縣議員唐曉棻及草屯鎮農會理事長林昆熠陪同，至李啟元家致贈「冠軍」扁額、在李家門口張貼紅榜，並品嘗他種出來的「冠軍米」；李啟元也難掩興奮，好心情全寫在臉上。

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李啟元說，從18歲就開始承襲家業種稻，而臺灣稻米達人選拔分成香米及非香米二類，他很高興拿到非香米組冠軍，並特別感謝草屯農會理事長及總幹事，將農會資源下放給推廣部，推廣部才能聘請講師，教導農民提升種稻技術、種出好米，他並呼籲消費者多多食用國產米，讓農民過更好的生活。

許淑華指出，草屯是南投稻米重要產區，今年金馬獎伴手禮就是以草屯農會的稻米做為伴手禮，其中台稉9號米香Q，做成壽司等食品，口感特別好，再加上稻米達人李啟元的加持，相信草屯農會各項產品也將得到提升；她也向各界推薦南投優質農產品，並希望李啟元繼續為南投爭光、不斷突破，為農民爭取更好成績。