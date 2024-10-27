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花蓮客家米食大競賽　粄條料理冠軍與菜包王結果出爐

▲花蓮縣政府於鳳林鎮鎮民廣場辦理「客家米食產業節」，透過粄條與菜包料理的競賽，重新詮釋客家美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府於鳳林鎮鎮民廣場辦理「客家米食產業節」，透過粄條與菜包料理的競賽，重新詮釋客家美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日於鳳林鎮鎮民廣場辦理「客家米食產業節」，現場透過粄條與菜包料理的競賽方式，重新詮釋客家美食，讓鄉親在製作及品嘗客家米食料理的時候，能對客家文化有深刻的瞭解。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府客家事務處這兩年辦理非常多客家相關的創新活動，讓所有客家文化的好朋友齊聚發揚客家文化、客家美食，客家米食產業節的粄條、菜包就是台灣相當著名的客家米食，有著大家記憶中濃濃地阿婆的味道，更是屬於我們道地客家的家鄉味。

▲花蓮縣政府於鳳林鎮鎮民廣場辦理「客家米食產業節」，透過粄條與菜包料理的競賽，重新詮釋客家美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府客家事務處處長潘乾鑑表示，東部地區依山傍海，花蓮縣內客庄更是擁有獨特乾淨的水質與得天獨厚的土壤，所育孕出的各類特色農特產品更是備受好評，尤其客家米食展現出早期客家人農村社會生活的飲食方式，其與生命禮俗、歲時節慶相結合，而造就了客家米食文化，成為客家人傳統技藝之一環，在另一方面也反映當時客家人的勤儉持家之精神。

▲花蓮縣政府於鳳林鎮鎮民廣場辦理「客家米食產業節」，透過粄條與菜包料理的競賽，重新詮釋客家美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「客家米食產業節」分為粄條創意料理與傳統風味比賽，及菜包料理比賽，其中更邀請縣外客家菜包名店到場示範菜包製作，激發花蓮縣菜包的精進。期望藉由本次活動選出花蓮菜包王，來推展客家米食文化及行銷地方觀光產業，振興客庄在地經濟，以促進地方的發展。

▲花蓮縣政府於鳳林鎮鎮民廣場辦理「客家米食產業節」，透過粄條與菜包料理的競賽，重新詮釋客家美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次競賽由專業評審團評比出各獎項得主，為讓客家米食文化更貼近大眾，活動現場更讓鄉親試吃各式粄條及菜包，鄉親吃讚不絕口，而活動的客家踩街與多場次多元族群藝文表演，更為活動現場帶來濃厚客家藝文氛圍，吸引二千多位的鄉親來鳳林共襄盛舉，一同體驗難忘的客家週末。

本次「客家米食產業節」，粄條創意料理比賽，冠軍為「阿霞姐私房美食工作室」、亞軍為「大和擂茶舖」、季軍為「櫻之田野」，而「慶豐年」、「客人也食堂」及「田地小館」分別獲得佳作獎項；「阿霞姐私房美食工作室」榮獲粄條傳統料理比賽人氣獎；菜包料理比賽，冠軍為「桐花小廚」、亞軍為「米廷米工坊」、季軍為「花東粽穀客家美坊」；「櫻之田野」及「客人也食堂」分別獲得佳作獎項。
 

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