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【廣編】MOJOIN獨家連載《叛逆玩家》熱潮來襲！百萬閱讀量的BL小說實體書即將上市

▲▼MOJOIN,叛逆玩家,小說。（圖／MOJOIN提供）

▲MOJOIN獨家連載《叛逆玩家》百萬閱讀量的BL小說實體書即將上市。

圖、文／MOJOIN提供

BL劇近年來掀起熱潮，相關小說、漫畫也備受關注，MOJOIN獨家連載的BL小說《叛逆玩家》近期突破百萬線上閱讀量，實體書第一集也即將上市。《叛逆玩家》的作家花於景接受訪問時透露未來要是有機會將作品改編成戲劇，她心中首選兩位男主角是許光漢和林柏宏，因為自己是電影《關於我和鬼變成家人那件事》的粉絲，若能再度促成兩人合作，也是滿足了粉絲小小心願。

《叛逆玩家》故事中的兩個男主角，一個是性格瘋瘋癲癲的瘋子，另一個是具有盛世美顏的帥哥，衝突性的角色、新穎的故事內容讓這部作品受到粉絲熱烈討論。

原創漫畫小說平台MOJOIN致力於孵育原創IP，嘗試更多有趣的娛樂體驗面對粉絲，在《叛逆玩家》實體書出版之際，接連推出限時拍貼框，讓讀者們可以與書中人氣男主角林慕和李真「同框合影」，以及專屬AR濾鏡，讓粉絲可以在濾鏡遊戲中控制林慕挑戰撲克牌積分賽。

面對MOJOIN以如此具有創意且多元的將內容以各種娛樂方式呈現給讀者讓花於景特別感慨，台灣創作者若能有更多這樣的平台能助力推廣，相信作品的能見度與影響力會大大提升。

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