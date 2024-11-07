只因跳舞沒戴頭巾　伊朗16歲少女「被威脅退學」悲憤墜樓亡

▲ 哈瓦里被校方威脅開除後悲憤輕生。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗一名少女因跳舞時未戴頭巾被人拍下，違反嚴格的伊斯蘭服儀規定，被校方威脅退學，悲憤輕生身亡，在屋頂邊緣的最後身影在網路瘋傳，引發眾多網友譴責。

綜合《每日郵報》等外媒，16歲的哈瓦里（Arezoo Khavari）是住在伊朗的阿富汗公民，德黑蘭教育局聲明證實她的死訊，聲稱她「從一棟住宅高處墜落而受傷」，立即送醫仍宣告不治。

儘管教育局稱哈瓦里墜樓原因尚不清楚，伊朗人權運動家阿琳娜嘉德（Masih Alinjad）發文披露，她是因「違反服儀規定，穿著牛仔褲而非規定的制服，參加學校旅行中被遣返」而死。

阿琳娜嘉德指出，哈瓦里曾多次因服儀問題被校方針對，且因有次被拍到跳舞時未戴頭巾，被威脅開除學籍。父親在她死後提出投訴，指控校方怠忽職守。

阿琳娜嘉德怒控，「塔利班剝奪女孩受教育的權利，而伊朗神職人員摧毀一個女孩的心靈，只因她讓頭髮隨風飄揚，只因她跳舞，只因她自己選擇想穿的衣服」，「我們伊朗和阿富汗女性希望終結這種性別隔離制度」。

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