首屆世界古典學大會登場　 習近平賀信：願中希搭建文明交流新平台

▲首屆世界古典學大會於11月6日至8日在北京召開，邀請世界各國400多位專家學者參與。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

首屆世界古典學大會於11月6日至8日在北京召開，正式宣布「中國古典文明研究院」在雅典設立。中共中央宣傳部部長李書磊代為宣讀中國國家主席習近平賀信。內容指出，中希共同舉辦首屆世界古典學大會，藉由設立中國古典文明研究院，希望成為中希兩國在世界各國搭建文明交流互鑑的新平台，中方願意攜手解決人類共同面臨的各種挑戰，推動人類文明發展進步。

本屆大會由中國與希臘共同首次舉行，中共中央中宣部副部長王綱擔任主持工作，出席嘉賓依序是中共中央政治局委員、中央書記處書記，中央宣傳部部長李書磊、希臘文化部長莉娜·門佐尼、中國社科院院長高翔等。習近平也會本次大會捎來賀信。

習近平指出，古典文明群星璀璨，不斷滋養和啓迪後世。兩千多年前，中國和希臘兩大文明在亞歐大陸兩端交相輝映，為人類文明演進作出了奠基性貢獻。中希共同舉辦首屆世界古典學大會，在雅典設立中國古典文明研究院，為中希兩國和世界各國搭建了文明交流互鑒的新平台。

習近平強調，中國積極致力於推動文明傳承發展，加強國際人文交流，促進全球文明對話，注重從不同文明中尋求智慧、汲取營養，願同各方一道，踐行全球文明倡議，攜手解決人類共同面臨的各種挑戰，共同推動人類文明發展進步。希望各位專家學者擔負起古典學研究的使命，為促進文明傳承發展、推動文明交流互鑒作出更大貢獻。

▲ 中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊 。（圖／記者任以芳攝）

李書磊致辭時表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，現代化發展取得巨大成就，同時也面臨巨大的挑戰。人類文明又一次站在何去何從的十字路口，需要大家啟動蘊藏於古典之中的偉大傳統和智慧，指引人們有利於應對各種挑戰，推動人類文明沿著正確方向前行。

李書磊進一步指出，馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化結合中開創和發展，在學習借鑒人類一切優秀文明成果中，不斷豐富。

李書磊個人也提出幾點建議，第一，加強古典學研究，有利於認清文明的源頭；第二，加強古典學研究，有利於增進相互理解。中國的發展堅持古為今用、洋為中用的原則，為進一步破解中西之爭，創造融入古今，匯總中西的文化成果提供學術支撐；第三，加強古典學研究。

▲ 希臘文化部長莉娜·門佐尼。（圖／記者任以芳攝）

希臘文化部長莉娜·門佐尼致辭時指出，希臘和中國作為世界最古老文明中兩大文明的繼承者，都擁有著塑造人類進程的歷史。古典希臘的理念影響之下，現代西方文明中有著深厚的根基。相應中國的古代智慧，如孔子、老子等偉大思想家的學說，也深刻地塑造東方文明的進程。

門佐尼強調，目前世界正處在歷史的十字路口，面臨著氣候變化，地緣政治緊張，社會不平等，技術劇烈變革等前所未有的挑戰。「而古典文明的智慧和知識，為我們提供經久不衰的借鑒。」

她舉例，不論是古希臘哲學或是中國儒家思想，都崇尚道德治理和美德培養，強調道德責任的重要性。這些重要性不僅體現在個人層面，也體現在權力結構中當今的世界。

門佐尼說，當今社會正遭受著腐敗不平等和政治兩極化的威脅，希臘與中國的哲學家們提出關於法治社會和道德社會的學說，強調領導者應該作為道德典範，以身作則的理念，恰好與治理誠信和公共服務等當代問題產生深刻共鳴。中國和希臘應當發揮帶頭作用，透過古典文明為全球性的議題，貢獻自己的見解。

▲ 大會宣布「中國古典文明研究院」在雅典正式設立。（圖／記者任以芳攝）

首屆世界古典學大會當日在北京開幕，主題為「古典文明與現代世界」，由中國社會科學院、中國教育部、中國文化和旅遊部、希臘文化部、希臘雅典科學院共同主辦。400多位中外嘉賓受邀參會，包括外方嘉賓約200人，分別來自美、日、韓、埃及、德、俄、法、希臘、義大利等30個國家，涵蓋亞洲、非洲、歐洲、美洲和大洋洲地區，主要來自知名高校、智庫和研究機構。此外，中國社會科學院、北京大學、清華大學、中國人民大學、山東大學、四川大學、西南大學等國內智庫和高校的200多位知名專家、青年學者出席大會。

「中國古典文明研究院」在雅典正式成立，目前是第二十所外國研究機構，也是第一所來自亞洲國家，來自東方的研究機構。