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賴清德交付APEC代表林信義3大任務　把台灣聲音傳達給各經濟體

▲總統賴清德、林信義出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、林信義出席APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陶本和／台北報導

2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）15日至16日在秘魯利馬登場，總統賴清德7日親自主持記者會，公開介紹本次的領袖代表、台杉投資管理顧問公司董事長林信義。賴清德交付代表團三大任務，必須在會議上傳達台灣的重要主張，包括：「台灣積極貢獻國際社會」、「台灣支持更公平，更具包容性的國際貿易秩序」，以及「台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展」。

賴清德表示，今年的APEC經濟領袖會議，將在這個月15號，在秘魯利馬登場。他特別感謝林信義資政接受邀請，擔任我國APEC領袖代表，代表他出席今年的會議。

賴清德說，林信義的經歷橫跨公私部門，在業界的經歷豐富，更先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委等要職，不僅僅兼具實務經驗與高度專業，也持續擔任總統府資政、行政院經濟發展委員會顧問，以及台杉公司董事長，為國家貢獻長才。
 
賴清德指出，過去林信義在2000年和2001年，兩度代表我國，參加APEC雙部長年會，也曾在2005年擔任領袖代表，率團出席由韓國主辦的「APEC經濟領袖會議」，圓滿達成任務。他相信，以林信義的專業能力、豐富閱歷，以及參與APEC相關會議的經驗，一定能夠將台灣的聲音與觀點，精準傳達給APEC其他經濟體。
 
賴清德指出，APEC是亞太地區最重要的多邊經貿合作論壇，它的宗旨就是要透過對話和協商，來帶動區域內的經濟整合、成長及發展。今年的APEC主題是，「賦權、包容、成長」，他請林信義和代表團成員，在會議上，傳達台灣的三項重要主張。

▲總統賴清德、林信義出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）
 
賴清德說，第一是「台灣積極貢獻國際社會」，請林信義、雙部長，以及APEC企業諮詢委員會代表，廣為宣傳台灣對APEC的正面貢獻，尤其要讓各經濟體，清楚瞭解台灣歷年來，在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻。台灣也將持續做出貢獻。

賴清德表示，第二是「台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序」，APEC長期關注全球自由貿易的發展，包括對於弱勢團體權益的影響，還有各國遭受不公平貿易之苦的現象。他說，多年來，APEC一直努力推動公平貿易和包容性貿易，請代表團向各經濟體，表達台灣的支持和投入。台灣願意和APEC夥伴，攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。

賴清德指出，第三是「台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展」，在當今APEC經濟體之間，數位貿易已經成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心，能夠以數位能力促進經濟發展。

賴清德表示，期盼代表團能夠把握機會，與其他經濟體代表進行交流，展現出，台灣有能力，也有強烈的意願，與其他經濟體之間，促進數位貿易，以及展開相關合作。
 
最後，賴清德再次感謝林信義，以及所有代表團成員。他相信在林信義的帶領之下，代表團一定可以圓滿完成任務，也預祝大家此行順利。

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