賴清德主動提林信義任APEC代表　對他23年前頂住中國壓力印象深刻

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）15日至16日在秘魯利馬登場，總統賴清德明日（7）將親自主持記者會，公開介紹本次的領袖代表、台杉投資管理顧問公司董事長林信義。據指出，在內部會議上，賴清德是主動向幕僚群提及此一人選，並說自己在立委任內，就對林信義在2001年赴卡達參加杜哈WTO部長會議時，面對中國壓力不卑不亢，成功爭取台灣入會印象深刻。

據黨政人士透露，在一場內部會議上，賴清德考慮APEC代表的人選時，是主動向幕僚群提及，他對於林信義在2001年赴卡達參加杜哈WTO部長會議，以代表團團長身分在中國壓力下不卑不亢，成功爭取台灣入會，簽署入會議定書，讓當時還是立委的他印象深刻。

在賴清德提出這個人選的當下，國安會祕書長吳釗燮則接著說，林信義曾有三次參與經驗，包括2005年獲陳水扁總統指派擔任韓國釜山AELM領袖代表，也曾兩度參與部長會議，前往汶萊與上海參加APEC部長會議，代表台灣提出「從數位落差轉換成數位機會」，對APEC運作與議題皆熟悉。吳釗燮在會上也認為，賴清德所提議的林信義，確實為不二人選。

後續，再檢視林信義的相關資歷發現，他是台灣第一位以傑出企業經理人身份被拔擢出任政府內閣閣員，進而擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委等職。

此外，林信義在4年公職屆滿後主動離開公部門，但前總統陳水扁繼續延攬為總統府資政，並擔任「總統經濟顧問小組」的召集人，擔任擘劃國家經濟發展前景的重要智囊；而在前總統蔡英文任內，也繼續擔任總統府資政，現在同樣是總統府資政兼行政院經濟發展委員會顧問。

林信義也成為賴清德上任以來，第一位任命的APEC領袖代表。賴清德7日上午將親自主持記者會。根據記者會的規劃，會先由賴清德致詞，接續是林信義致詞，最後全員合影。同時，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、以及國安會副秘書長徐斯儉、行政院政務委員兼國發會主委劉鏡清、行政院政務委員楊珍妮、外交部次長田中光、國組司副司長李冠德、ABAC三位代表宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵、以及領袖代表顧問陳宏隆、國家發展委員會綜合規劃處處長張惠娟也都會陪同出席。

▼林信義。（資料照／記者湯興漢攝）

