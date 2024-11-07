今年流行穿搭！路上妹子都爆瘦「1部位都露出來」　她自卑了

▲原PO羨慕直呼，路上隨便一個女生都好瘦。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「超自卑！」一名女網友透露，今年上大學，特別發現好多女生愛穿短版上衣，露著纖細小蠻腰出門，讓原PO十分羨慕，「我的骨架很大又是梨型身材還骨盆前傾，所以胃凸超嚴重！」文章曝光後，底下網友熱議，「真的欸！超多女生在穿露肚裝」、「現在才流行嗎？以前就超常穿短版上衣」。

一名女網友在Dcard表示，她發現今年超流行各式各樣的短版上衣、露肚裝，尤其路上隨便一個女生都有腰身，讓原PO看完自己身材後，顯得超自卑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO自曝，她骨架很大又是梨型身材，一直努力想變瘦，但因為有骨盆前傾，導致不管怎麼瘦胃就凸在那裡，讓她自嘆好醜，因此好奇拋問「為什麼現在普遍在賣的衣服也對棉花糖女孩一點都不友善？」

底下網友熱議，「現在好像流行上身胸部不能太大？偶像好像都是扁身」、「幹嘛要跟流行，你自己穿得開心快樂最重要」、「真的欸！超多女生在穿露肚裝」、「我記得我國小六年級就流行短版，現在我26歲還是流行短版」、「身為胯寬人，我覺得只要找到好的褲子版型就可以放心穿短版了」、「日系疊穿也流行啊，就能修飾妳介意的腰臀了！可以試試看」。

有網友建議，「胃凸是核心沒力吧？大家走在路上都是要出力收著的（除非沒吃東西），你有收嗎？」「可以運動，運動矯正體態」、「先改善骨盆前傾，會增加適合穿的衣服類型」、「不用去健身房也可以健身（例如深蹲，仰臥抬腿），多訓練肌肉讓基礎代謝上去」。