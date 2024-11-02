「妹子路上1穿搭」她狂盯不敢穿　網秒懂：看過炸出海草

▲原PO羨慕穿無袖出門的妹子們。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「根本不敢穿無袖出門！」一名女網友透露，她都是手工拔腋毛，但無法完全清除，導致她不敢直接穿無袖上衣，因此好奇路上的妹子們都是怎麼處理腋毛呢？文章曝光後，引來網友回應，「之前認識一個女生很愛穿無袖，但她真的...就是炸開的海草」、「小黑頭還好，但炸毛會嚇到」。

一名女網友在Dcard表示，她身為女生，每當出門看到穿無袖的路人時，總會引發她的目光，「特別注意有沒有腋毛之類的。」

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之所以有這反應，原PO解釋，是她很想穿小可愛出門，但沒有錢去做雷射，因此只能自己DIY拔腋毛，總是無法完全清除乾淨，「有些還沒長出來就會有小黑頭...超醜」，導致原PO根本不敢穿無袖出門，就怕被其他人看到醜態。

因此原PO好奇詢問，大家會注意穿無袖女孩的腋下嗎，「每次看到路上有人穿無袖就有點羨慕，都會想說是不是她們都沒有腋毛啊？」

底下網友熱議，「以前用拔的，現在用刮的，因為沒人會盯著看，就算看到了也不會大驚小怪，我也不會一直抬手，畢竟男人沒刮的一大堆，有刮已經是尊重了」、「黑點還好，畢竟很正常，但穿小可愛連刮都沒刮，我看到時還是會驚訝一下」、「小黑頭還好，但炸毛會嚇到」、「我沒刮，但是會罩一件罩衫，而且我腋毛沒很誇張，所以就覺得還好」、「之前認識一個女生很愛穿無袖，但她真的...就是炸開的海草，我覺得有腋毛很正常 ，至少修剪一下吧」、「不要把腋毛污名化」。

有人則建議雷射或是熱蠟除毛，「存點錢去雷射，覺得滿值得的，大概雷射了4-5次，後面懶得去，之後長出來的毛毛都變得很細很少，大概刮一下就好」、「去雷射一勞永逸，用拔的刮的沒弄好還毛囊炎，或是長出來的時候包在裡面更慘」、「熱蠟除毛勒？我記得不會有黑點」。