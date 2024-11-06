統促黨系統犯罪逾百人　內政部：依法查處聲請解散

▲統促黨主席「白狼」張安樂。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對媒體報導統促黨幹部涉收中國7400萬元介入我國選舉，檢察機關已依反滲透法起訴，內政部表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞我國治安及社會秩序、侵害人民身體自由及集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序之情形，內政部將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。

內政部表示，統促黨所涉犯罪型態廣泛，遍及危害國家安全、社會秩序、妨害選舉、組織暴力、槍砲彈藥等罪；其中，違反國家安全法案件5件、反滲透法1件、總統副總統選舉罷免法1件、台灣地區與大陸地區人民關係條例1件，共計8案，11人。

內政部指出，99年至113年間，各警察機關以「治平專案」，查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪，高達134人。

內政部表示，統促黨系統性、組織性犯罪，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，憲法雖保障人民有組織政黨的自由，但政黨的組織及運作應符合民主原則，並以維護自由民主憲政秩序為要旨。依憲法增修條文及政黨法規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主之憲政秩序者為違憲，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散之。