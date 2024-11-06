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基輔：烏軍8月發動跨界攻勢後　已俘虜717名俄軍

▲▼烏克蘭戰車從蘇梅州駛進俄羅斯庫斯克州。（圖／路透社）

▲烏克蘭戰車從蘇梅州駛進俄羅斯庫斯克州。（圖／路透社）

文／中央社

烏克蘭今天表示，自從8月對俄羅斯西南部邊境州庫斯克展開跨界攻勢以來，烏軍已經俘虜超過700名俄羅斯士兵。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，突襲庫斯克州（Kursk）的目的之一就是要多抓一些俄羅斯俘虜，用於交換被俘烏軍。

烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）在社群媒體發文指出，目前烏軍一共俘虜717名俄軍。

儘管莫斯科和基輔目前仍就最新交換戰俘一事進行協調，自從2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方已換俘數十次。

與此同時，自從上月初奪下烏克蘭東南部布格列達爾鎮（Vugledar）以來，俄羅斯在烏克蘭東南部快速推進，今天並宣布拿下庫拉霍韋鎮（Kurakhove）附近兩個村莊。

庫拉霍韋鎮位於已在俄軍掌控下的頓內茨克巿（Donetsk）以西，戰前約有2萬人口。

俄羅斯國防部在聲明中指出，俄軍拿下庫拉霍韋鎮以南兩個村莊馬克西米夫卡（Maksymivka）和安東尼夫卡（Antonivka）。俄軍一直將攻勢集中庫拉霍韋鎮。

俄軍對烏南重啟攻勢引發擔憂，俄軍已升高對札波羅熱巿（Zaporizhzhia）的攻勢。

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