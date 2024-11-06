冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

▲近日，市面上一款名叫「樹蘭餃」的冷凍水餃憑藉著別樹一格的名稱，在網路上掀起討論。（圖／翻攝FB／樹蘭水餃）

圖文／CTWANT

近日，市面上一款名叫「樹蘭餃」的冷凍水餃憑藉著別樹一格的名稱，在網路上掀起討論，不少人認為廠商玩諧音梗過頭，直言名字「太低俗」。不過業者過去曾透露，以此取名並非刻意惡搞，是為了懷念自己的奶奶「鄭李樹蘭」女士而創立的品牌。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」轉發另一名女網友的網路貼文，內容提到在超市看到冷凍水餃包裝上印著「樹蘭餃」，讓她直言「這低俗名的水餃我買不下去」、「低級當有趣的梗我無法」。

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不過，這名原PO另外附上一則業者在2019年發布的舊貼文。當時業者附上奶奶的身分證照片表示，產品名稱其實不是惡搞，而是自己的奶奶真的叫「鄭李樹蘭」。他會帶著樹蘭奶奶的堅持與善念，做出好的食物跟大家分享。業者還在另外一則貼文中透露，自己從小一直是奶奶眼中的頭痛人物，也不懂得珍惜，但是奶奶不放棄的一直陪伴在他身邊，「我想告訴她，謝謝妳才有今天的我，才有今天的樹蘭水餃！」

貼文一出，網友紛紛表示：「啪啪打臉，心裡想什麼，反映出什麼人格」、「現在賣吃的也要發身分證來自清了啊？現在的消費者真難伺候」、「阿嬤好無辜」、「有差嗎？比起名稱我更在意水餃的味道夠不夠。」

但也有人堅稱：「說沒惡搞我不信，加個水字不會多花錢」、「就不能是樹蘭水餃嗎？」對此，業者同樣有解釋，表示這個名稱出自一場「美麗的誤會」，由於在製作最早的第一版包裝袋時，校稿沒處理好，不只品牌名稱少字，就連店名及地址也全都有短少字，但因為發現這個名稱讓大家更認識他們，所以後來更新包裝時，仍決定保留「樹蘭餃」字樣。

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