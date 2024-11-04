女星節目曝食量！「6顆水餃」被說吃很多　全場傻：基本10顆↑

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多藝人都會控制飲食，以維持苗條好身材，而女星的食量意外引發討論。有網友表示，看綜藝節目片段上有個女星說，自己可以吃連鎖鍋貼水餃店的水餃6顆，讓其他來賓紛紛驚呼「6顆很多」，令一次可以吃15顆的他瞬間傻眼，「到底是我食量太大，還是節目上的人在裝小鳥胃啊？」

有網友在Threads表示，「想問問女生們，八方雲集的水餃可以吃幾個？」會這樣問，是因為他看到節目片段，「有個女星說自己可以吃6顆，全場驚呼6顆很多了」，這讓他超傻眼，「X北，我可以吃15顆，到底是我食量太大，還是節目上的人在裝小鳥胃啊？」

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原PO也在留言處解釋，他驚訝的是所有人驚呼6顆很多這件事，「吃幾顆我覺得都ok，但吃六顆可以驚呼吃很多，我真的傻眼。」

貼文引發議論，不少人也傻了，「50顆路過，我要檢討」、「20顆路過，如果可以還可以加一杯飲料」、「我餓的話可以吃12顆，基本上我還會配玉米湯或是蘿蔔湯」、「我可以吃12顆…再加小碗湯欸，而且我超矮一個，完全沒想到竟然是他們驚呼的兩倍。」

也有網友表示，「他們說的很多是不是指熱量很多的意思？就我們都是看份量 他們看熱量」、「我老婆就是這種人，然後兩小時後又在哭餓」、「八方雲集的員工路過一下，很少有女生只吃6顆，如果吃6顆大部分還會配麵食或湯品，通常單純吃水餃都會8-10顆起跳。」