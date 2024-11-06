駕駛批吹酒測給證件「還要我下車」　保大晚間回應了



記者張君豪／台北報導

北市保安警察大隊第一中隊警員3日深夜23時在萬華區萬大路、富民街口進行酒測攔檢，認定一名駕駛行跡可疑，且車內散發不明氣味，當場請駕駛熄火並下車接受盤查，但駕駛認為自己願意配合查證身分、酒精檢測，已善盡民眾配合查驗義務，警員卻頻頻要他下車比對警用查詢系統上的照片是否相符，讓他事後PO網抱怨警察執勤態度。

▲北市保大5日晚間在萬華攔查一駕駛要求對方下車引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

民眾在社群平台PO文指控：「你要查證件我給你查、你要吹酒測我給你吹、你幹嘛要我下車？」「我問警察幹嘛要我下車、他說他怕我跑掉」「我就說你們都在我旁邊、我車也熄火了，我要怎麼跑掉？」抱怨保大警值勤逾越法律規定。

對此，北市保安警察大隊6日晚間發布聲明回應：當時警員依《警察職權行使法》規定，合理懷疑其將有危害行為時，得強制其離車；有事實足認其有犯罪之虞者，並得檢查交通工具。當時警員請該名駕駛人停車熄火下車盤查，全程理直氣和，也向該名駕駛說明，基於安全理由請該男配合警方執法，最後駕駛也能體諒執勤員警辛勞，下車接受盤查。

北市保安警察大隊呼籲，警方酒測路檢目的在維護治安、打擊犯罪，保障民眾生命財產安全，請民眾配合警察執法。

►快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」 妻子報案送醫

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

