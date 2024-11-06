高雄連續竊盜案！「15萬貨款被偷」多間店家受害　慣竊遭羈押

記者賴文萱／高雄報導

高雄近期驚傳連續竊盜案，不少攤販、飲料店遭到小偷上門洗劫，甚至有店家遭竊15萬元貨款，紛紛報警求助。警方為此成立專案小組追查，昨（5）日終於逮到竊盜案通緝犯50歲梁男。全案詢後依違反刑法320條竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦，梁嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准。

▲高雄連續竊盜案，慣竊鎖定攤商、飲料店偷不停。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄慣竊50歲梁男落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，苓雅區福建街市場的一家攤商，上月16日凌晨遭偷走放在攤位中的15萬貨款及1支手機，受害店家準備營業時發現，趕緊報警。苓雅分局隨後也陸續接獲民眾5、6件通報竊盜案，成立專案小組展開追查。

經蒐集資料並比對，警方鎖定竊盜案通緝犯50歲梁男，他主要針對結束營業後的攤販、飲料店下手竊取財物，陸續在前鎮區、新興區、鳳山區、苓雅區等地區行竊。其中在新興區部分，也有一名貨車司機車子沒有上鎖，車上的錢被拿走，損失3000元。

▲高雄慣竊落網，警方查扣相關贓證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

經持續擴大調閱監視器，鎖定梁嫌行蹤，專案小組於昨（5）日8時53分許，在前鎮區三多三路，緝捕梁嫌到案。現場查扣手機一支、一卡通一張、隨身側包一個、剪刀一支、指甲刀一支、充電器及行動電源各一個、（作案用）口罩一包、旅行用刮鬍刀一支、勞力士手錶一支及現金5,077元等相關贓證物。

全案詢後依違反刑法320條竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。因梁男有再犯之虞，經檢察官向法院聲請羈押獲准。