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獨／升格奶爸就偷吃同劇人妻！八點檔男星躲4天　經紀公司這樣說

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王姓男演員偷吃同劇已婚女演員，遭人夫一狀告上法院，判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／台北報導

一名本土劇已婚王姓演員偷吃同劇人妻演員，2人趁著在台南拍戲空檔約會，還上旅館開房床戰4次，互傳猥褻影片調情，女演員老公發現後氣炸，怒告王男並獲判賠30萬元，也因而與老婆協議離婚中。事發後，王姓演員持續關機神隱，其經紀公司今（6日）表示，「是藝人私人人際互動，礙於法律規範，暫不便回應」。

據悉，王姓男演員是婚禮主持人起家，跨足演藝圈演出本土劇八點檔、古裝台語單元劇，他與妻子愛情長跑10年結婚，2022年喜迎兒子出生，怎料才剛升格新手奶爸，就外遇同劇女演員，遭女演員老公提告並判賠30萬元，王男妻子事後也向女演員提告，該訴訟仍在進行中。

不倫戀曝光至今第4天，王姓演員所屬經紀公司向《ETtoday新聞雲》表示，「藝人的私人人際互動，發生民事爭執，我們期待法律給予應有的評斷！目前由於法律訴訟仍在進行中，礙於法律規範，我們暫不便回應」。

判決指出，王姓演員和李姓女演員因拍戲生情，2人上旅館發生4次性行為，並互傳猥褻影像，遭李女老公提告求償100萬元，並提出王、李調情對話，「如果我是以前的我，林默娘，妳不會這麼輕鬆」、「那為何你沒把持住」、「我是指林默娘那晚，照道理...我不應該赴約...但是對妳真有好感！也看看自己能否把持住，果然...殺（煞）住了」。

法院審理時，王姓演員雖坦承和李女交往1個月，但他辯稱2人只發生2次性行為，並非4次，且事後他已誠心悔悟，和李女斷絕來往，認為人夫求償金額過高，希望賠20萬就好。法官勘驗相關證據，認定王、李確實發生4次性行為，判決王姓演員應賠償30萬元，可上訴。

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