快訊／性侵12歲少女10分鐘！選秀藝人判刑4年　火速關IG避風頭

▲曾參加男團選秀節目的L姓男藝人性侵12歲少女，遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／台北報導

一名L姓男藝人驚傳性侵12歲少女！該名男藝人在交友軟體認識12歲少女，並將少女帶回西門町住處激情10分鐘，少女母親得知後氣炸提告，一、二審依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，被判刑4年。據了解，L姓男藝人曾參加知名男團選秀節目，性侵案曝光後，他火速關閉IG避風頭。

據了解，Ｌ姓男藝人畢業於某科大表演藝術系，2022年參加知名男團選秀節目，在節目上展現跳舞、饒舌、畫畫等才藝，但可惜在第三輪比賽中被淘汰。

判決指出，L男透過OMI交友軟體認識少女小安(化名)，2022年11月13日晚間6時22分許L男和小安相約見面，並帶回自己位於西門町的住處，儘管小安再度表示自己未成年，且僅13歲（實際為12歲），L男仍將她推倒在床發生性行為。案發後小安向輔導老師吐露此事，經老師告知小安母親，母親隨即帶她到警局報案。

L男在警詢時坦承犯行，但審理時又翻供，並辯稱當時沒有律師陪同，「我覺得帶女生回家，沒有發生性行為，男性自尊說不過去」，才在警訊時坦承有發生性關係，還反控檢警問話嚴厲，讓他感到害怕。

不過小安證稱，兩人在網路聊了2、3個禮拜後相約見面，接著L男說要上廁所，就帶她回家，沒多久L男就問她「要不要試試看」，見她沉默不答，L男就陪她聊天安撫情緒，少女同意後，兩人便發生關係近10分鐘，全程L男都戴著口罩沒露出正臉。

法官審理，認為L男過去就曾與2名未滿14歲的少女發生性關係，顯然明知未成年性交會觸法，加上小安下體驗出傷痕也和證詞相符，判L男犯行屬實，審酌他否認犯行，沒有悔意，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處4年徒刑。可上訴。

對此，L男經紀人強調，公司經紀夥伴、行政夥伴對本案均不知情，但他已緊急聯繫L男，L男接到電話時，未進一步多做說明，且因為L男有預先安排的行程，所以約好明天下午見面進一步說明，如果真有此事，合約也有重大不名譽事件條款，勢必會做出懲處，有可能要他退訓加計違約金。