爭家產撕破臉！高雄男對空開3槍恐嚇胞兄　還拉開滑套持槍指人

▲高雄一名劉姓男子因爭家產與哥哥爆衝突，竟持槍對空開了3槍恐嚇其兄，遭判刑6年。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄市一對劉姓兄弟因爭家產引發糾紛，弟弟竟持槍到哥哥家中對空開了3槍，之後又拉開滑套持槍對著哥哥，並恐嚇「有沒有聽到那3聲，那是我開的」、「你若再這樣，我就要對你怎樣」，驚動左鄰右舍，劉兄嚇得立即報警提告。一審弟弟被依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判刑6年，他不服上訴，辯稱自己罹癌請求法官減刑，但遭高雄高分院駁回。

判決指出，劉姓兄弟因爭家產起衝突，弟弟竟於2022年12月20日14時20分許，持槍到哥哥住處後方對空射擊3槍，引起一陣騷動後，弟弟再走到哥哥面前，拉開手槍滑套後，持槍指著哥哥，並對他恫稱：「有沒有聽到那3聲，那是我開的」、「你若再這樣，我就要對你怎樣」等語，另哥哥心生畏懼，隨即報警求助。

警方到場後，當場查獲弟弟，並在他的隨身包包及住處搜出非制式手槍1支、子彈62顆，均可擊發且具殺傷力，經查劉弟持有非制式手槍及子彈逾6年，依違反槍砲管制條例、恐嚇等罪移送法辦。

一審法官審理認為，劉弟因故與哥哥發生爭執，竟持槍彈對空射擊恫嚇，使哥哥蒙受心理畏怖，顯然不顧他人生命、身體安全，危害社會治安甚鉅，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇危害安全罪，分別處有期徒刑5年8月，併科罰金6萬元；處有期徒刑7月，刑期部分應執行6年徒刑。

事後，劉弟不服上訴，他提出醫院診斷證明，辯稱自己罹患癌症，又有糖尿病、高血脂症、高尿酸等疾病，身體狀況不佳，且原判決亦屬過重，請求從輕量刑。

二審高雄高分院審理後，認為原審已審酌劉弟犯後坦承犯行，並當庭向哥哥道歉，及其罹癌之情形，至於其他疾病，均僅係持續用藥及追蹤之慢性疾病，認定原審量刑並無不當，駁回劉弟上訴，全案仍可上訴。