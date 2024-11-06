獨／男團選秀藝人性侵3少女！最小只有12歲...西門町激情10分鐘

▲疑似知名男團選秀節目的L姓男藝人因和12歲少女性交，二審遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

一名L姓男子涉嫌性侵12歲少女，一、二審依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，遭判刑4年，包括此案，他總共至少和3名未滿14歲的少女發生性行為。《ETtoday新聞雲》追查，發現該名L男與曾參加知名男團選秀節目的L姓男藝人同齡且同名同姓，對此記者向經紀人求證，對方未否認、但也未正面證實，僅表示目前已緊急向L男聯繫，強調公司經紀夥伴、行政夥伴均不知情，倘若屬實，將依合約「重大不名譽事件條款」做出懲處。

判決指出，L男上OMI交友軟體認識少女小安(化名)，因小安在交友個人頁面上註明「未滿十八歲（13」，L男明知小安為13歲(實際為12歲)，仍在2022年11月13日晚間6時22分許和她相約見面，並帶回自己位於西門町的住處，儘管在住處小安再度表示自己未成年，L男仍將她推倒在床，和她激戰1次。案發後小安向輔導老師吐露此事，經老師告知小安母親，母親隨即帶她到警局報案。

L男在警詢時坦承犯行，不過審理時又翻供，辯稱當時沒有律師陪，會坦承發生關係，是因為「我覺得帶女生回家，沒有發生性行為，男性自尊說不過去」，反控警察沒有保持中立角度，一直否定他的答案想說服他，偵查時檢察官又很大聲、嚴厲的問話，讓他覺得有點害怕。

不過小安證稱，兩人在網路聊了2、3個禮拜後相約見面，接著L男說要上廁所，就一起回到他家，聊了10分鐘L男就問她「要不要試試看」，見她沉默不答，兩人又聊了一個半小時，後來L男叫她不要緊張、她說好，兩人便發生關係近10分鐘。從兩人見面到她搭公車離開，全程包含性行為的過程中，L男都沒有脫下口罩。

案經上訴到台灣高等法院，法官檢視警詢筆錄畫面，認為員警語氣平和，L男除了就小安就年齡問題回答略有猶豫，其他都是立即主動回答，並沒有恐懼的樣子。

法官指出，過去L男就曾在2019年7月間透過交友軟體，認識未滿14歲的女生並發生關係，所以L男在前案警詢時就表示，他因在未滿18歲時，就曾和未滿14歲的人發生性行為，所以很清楚不能碰未滿14歲的女生，後來該案經不處分確定。

法官認為，L男既然知道和未成年性交觸法，不可能會隨便自承犯罪，小安也沒有誣陷他的動機，加上小安下體驗出傷痕也和證詞相符，判L男犯行屬實，審酌他否認犯行，沒有悔意，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處4年徒刑。可上訴。