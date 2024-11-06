　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回收倉庫變工廠！海巡查獲12萬包私菸　8人移送法辦

記者林東良／台南報導

海洋委員會海巡署偵防分署台南查緝隊在台南學甲、台中龍井，破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠，緝獲盧姓男子等8人，並及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批，全案依違反菸酒管理法分別函送台南市及台中市政府菸酒管理科裁處。

▲台南查緝隊在台南市學甲區、台中市龍井區等處破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠上下鏈，緝獲盧姓男子等8人及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南查緝隊在台南市學甲區、台中市龍井區等處破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠上下鏈，緝獲盧姓男子等8人及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南查緝隊在台南市學甲區、台中市龍井區等處破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠上下鏈，緝獲盧姓男子等8人及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南查緝隊日前接獲情資，有不法製菸集團2024年初合法報關進口之菸葉下腳料，以資源回收廠做掩護，在中南部地區未經許可製造私菸牟取暴利，即會同偵防分署嘉義、雲林、北門、彰化查緝隊、南部分署第11岸巡隊及移民署台東專勤隊、高雄市警察局鹽埕分局、警政署保三總隊、台中市警察局烏日分局及相關縣市主管機關組成專案小組偵辦。

經長期埋伏、跟監蒐證後，掌握該集團位於台中市龍井區、台南市學甲區兩處產製私菸之工廠及相關犯罪事證後，待時機成熟時於10月17日前往上述兩處所同步執行搜索，一舉緝獲私劣菸上、下游生產鏈及盧姓男子等8名犯嫌，菸絲重約1819公斤（1公斤菸絲約可產製50包私菸，查獲菸絲計可產製約9萬950包私菸）、私菸成品計1201包、捲菸約3萬5800包，共計查獲私菸約12萬7951包，成功瓦解非法製菸集團，有效防止偽劣菸品流入市面，破壞市場經濟，保障民眾健康。

▲台南查緝隊在台南市學甲區、台中市龍井區等處破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠上下鏈，緝獲盧姓男子等8人及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經查此類犯罪模式，係將菸絲等下腳料以進口肥料名義，分散多處添加化學香精進行口味調配及包裝，再以捲菸機捲成紙菸出售牟取暴利；製菸現場髒亂不堪，環境惡劣，所製造之私劣菸恐對人體健康造成嚴重影響。

▲台南查緝隊在台南市學甲區、台中市龍井區等處破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠上下鏈，緝獲盧姓男子等8人及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海巡署將秉持「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」之精神執行「安康專案」工作，有效遏止私劣菸品荼毒人民健康，並呼籲國人不要購買來路不明菸品，民眾若發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線，共同為國人健康及社會治安盡一份心力。

▲台南查緝隊在台南市學甲區、台中市龍井區等處破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠上下鏈，緝獲盧姓男子等8人及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普回歸！中美共管台海可能性　陸學者：恐怕不會為台獨衝動買單
獨／L姓藝人性侵3少女　遭判刑4年
快訊／雲端發票4人重複中獎　調查出爐
川普當選！法人點名台股概念股出線
快訊／蔡壁如遭約談！　抵達北檢
回鍋白宮「史上第2人」！川普驚奇勝選　外媒：不可思議的回歸
「東方神秘力量」發威！　他預測喊「恭喜賀錦麗」糗了
快訊／遭黃捷抓包早缺牙　陳玉珍回應了
快訊／川普確定當選美國總統　南韓總統府發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台灣創富集團吸金9.8億！472人投資牛樟芝受騙　47人遭起訴

快訊／台中旱溪驚見男浮屍！半裸卡攔砂壩閘門　1小時後拉上岸

獨／男團選秀藝人性侵3少女！最小只有12歲...西門町激情10分鐘

台東驚傳家暴案！20歲男鐵椅攻擊老爸　警上前制止也受傷

罕見！捧370萬現金投資泰達幣　彰化女董座車內面交詐團車手

快訊／京華城案北檢再有動作！　證人身分約談蔡壁如說明

回收倉庫變工廠！海巡查獲12萬包私菸　8人移送法辦

女兒2分鐘「6次沒打方向燈」遭檢舉　父怒砸機車！批拍攝者太故意

男要小三還錢！妻收法院文件才知他外遇8年　崩潰求償百萬

土城棋牌社藏麻將賭場　賭客門外「籌碼換現金」當場被逮

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

台灣創富集團吸金9.8億！472人投資牛樟芝受騙　47人遭起訴

快訊／台中旱溪驚見男浮屍！半裸卡攔砂壩閘門　1小時後拉上岸

獨／男團選秀藝人性侵3少女！最小只有12歲...西門町激情10分鐘

台東驚傳家暴案！20歲男鐵椅攻擊老爸　警上前制止也受傷

罕見！捧370萬現金投資泰達幣　彰化女董座車內面交詐團車手

快訊／京華城案北檢再有動作！　證人身分約談蔡壁如說明

回收倉庫變工廠！海巡查獲12萬包私菸　8人移送法辦

女兒2分鐘「6次沒打方向燈」遭檢舉　父怒砸機車！批拍攝者太故意

男要小三還錢！妻收法院文件才知他外遇8年　崩潰求償百萬

土城棋牌社藏麻將賭場　賭客門外「籌碼換現金」當場被逮

快訊／應曉薇也抗告！京華城延押4人　剩柯文哲還沒有動作

川普當選「未現黑天鵝」　信義：國內房市盤整機率高

眼妝老是畫不好？國際彩妝師不告訴妳的3個眼線小細節　學會立刻質感飛躍

人氣IP「阿尼斯特」現身薰衣草森林！12月底前打卡送限定好禮

許太太快看！當替代役2個月　許光漢現身公益演出嗨唱《戀愛ING》

台灣創富集團吸金9.8億！472人投資牛樟芝受騙　47人遭起訴

從小考前3名！優等生上建中1原因超失落：彷彿世界崩塌

快訊／台中旱溪驚見男浮屍！半裸卡攔砂壩閘門　1小時後拉上岸

TPBL職籃7人入選中華隊　齊文駿：不覺得這是贏PLG

洗碗神物「3M百利木漿棉菜瓜布」祭超殺優惠！美式賣場一次入手14片再賺一杯拿鐵錢

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

布丁三姊弟逃難式搬家！黑衣人討債　家當都來不及搬

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

布丁三姊弟大姊被稱「雙胞雞排妹」　么弟嚴重走鐘

「布丁三姊弟」黑歷史　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

獨／控名店羊肉爬滿蛆　關鍵友人吃下肚說話了

爺孫戀林靖恩超商當家！拿走25元到隔壁早餐店爽喝

即／台中大樓巨響！婦人14樓墜落亡

獨／控名店羊肉爬滿蛆　消費者秀通聯紀錄

即／內湖實驗教育機構學手作墜樓　16歲女學生身亡

台鹽綠能案法院請回2人　南檢抗告成功

布丁三姊弟么弟淪詐團車手　高屏兩地法院判決曝

抗議火葬場！彰化近千人包圍縣議會

更多熱門

相關新聞

TOYOTA英國廠生產超過500萬輛新車

TOYOTA英國廠生產超過500萬輛新車

日本汽車大廠 Toyota 近日宣布其位於英國 Derbyshire 的 Burnaston 工廠迎接第 500 萬輛英國生產的新車正式下線，而成為這次歷史的是一輛 Corolla GR Sport Hatchback Hybrid。根據原廠指出，若將所有英國製造的 Toyota 車款相互連結在一起，長度可接近 14,000 英里

白沙灣驚見浮屍「海巡人員疑起乩」　海巡署回應了

白沙灣驚見浮屍「海巡人員疑起乩」　海巡署回應了

台灣海巡才救起17中國籍船員　中國海警卻連3天闖限制水域騷擾

台灣海巡才救起17中國籍船員　中國海警卻連3天闖限制水域騷擾

花蓮出現強陣風及長浪　海巡急拉封鎖線

花蓮出現強陣風及長浪　海巡急拉封鎖線

福斯傳將關閉德國3工廠

福斯傳將關閉德國3工廠

關鍵字：

回收倉庫掩護製菸海巡私菸工廠

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

更新／川普勝選　喊讓美國再次偉大

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

即／川普確定當選美國總統！

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面