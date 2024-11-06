回收倉庫變工廠！海巡查獲12萬包私菸　8人移送法辦

記者林東良／台南報導

海洋委員會海巡署偵防分署台南查緝隊在台南學甲、台中龍井，破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠，緝獲盧姓男子等8人，並及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批，全案依違反菸酒管理法分別函送台南市及台中市政府菸酒管理科裁處。

▲台南查緝隊在台南市學甲區、台中市龍井區等處破獲產製私菸菸支工廠及私菸包裝工廠上下鏈，緝獲盧姓男子等8人及查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南查緝隊日前接獲情資，有不法製菸集團2024年初合法報關進口之菸葉下腳料，以資源回收廠做掩護，在中南部地區未經許可製造私菸牟取暴利，即會同偵防分署嘉義、雲林、北門、彰化查緝隊、南部分署第11岸巡隊及移民署台東專勤隊、高雄市警察局鹽埕分局、警政署保三總隊、台中市警察局烏日分局及相關縣市主管機關組成專案小組偵辦。

經長期埋伏、跟監蒐證後，掌握該集團位於台中市龍井區、台南市學甲區兩處產製私菸之工廠及相關犯罪事證後，待時機成熟時於10月17日前往上述兩處所同步執行搜索，一舉緝獲私劣菸上、下游生產鏈及盧姓男子等8名犯嫌，菸絲重約1819公斤（1公斤菸絲約可產製50包私菸，查獲菸絲計可產製約9萬950包私菸）、私菸成品計1201包、捲菸約3萬5800包，共計查獲私菸約12萬7951包，成功瓦解非法製菸集團，有效防止偽劣菸品流入市面，破壞市場經濟，保障民眾健康。

經查此類犯罪模式，係將菸絲等下腳料以進口肥料名義，分散多處添加化學香精進行口味調配及包裝，再以捲菸機捲成紙菸出售牟取暴利；製菸現場髒亂不堪，環境惡劣，所製造之私劣菸恐對人體健康造成嚴重影響。

海巡署將秉持「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」之精神執行「安康專案」工作，有效遏止私劣菸品荼毒人民健康，並呼籲國人不要購買來路不明菸品，民眾若發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線，共同為國人健康及社會治安盡一份心力。