回鍋白宮「史上第2人」！川普驚奇勝選　外媒：不可思議的回歸

▲川普二度當選總統，完成不可思議的逆襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）以277張選舉人票，率先跨過當選門檻，確定成為下一屆總統，也成為美國史上「第2位」兩度當選、但任期不連續的總統。《國會山報》形容，他的第二次當選，完成了不可思議的回歸。

報導指出，川普與賀錦麗展開將近100天的衝刺競選之後，贏得令人信服的勝利。儘管開票尚未結束，他已經獲得過半選舉人票，不僅拿下北卡州、成功讓喬治亞州變天、粉碎民主黨「藍牆」，更被預期以「些微優勢」贏得更多普選票，而共和黨1992年以來，僅有一屆大選獲得更多普選票。

出口民調顯示，川普在年輕男性選民之中的支持率，與賀錦麗不相上下。他在農村地區的優勢持續擴大，在拉丁裔選民之中的支持率大漲，就連在非裔選民之中，也被形容表現強勁。

▲美國前總統克里夫蘭（Grover Cleveland）。（圖／達志影像／美聯社）



在川普之前，美國史上第一位兩度當選、但任期不連續的總統是克里夫蘭（Grover Cleveland），他於1885年到1889年入主白宮，又於1893年到1897年擔任總統。1884年，克里夫蘭獲得民主黨提名，在克服性醜聞之後，以些微優勢擊敗共和黨對手布雷恩（James Blaine），成為1865年美國內戰結束之後的第一位民主黨籍總統，也是唯一在當白宮主人時結婚的總統。

《國會山報》指出，這次大選出現了許多意想不到的發展，包括川普接受刑事審判、挺過2次暗殺，還有賀錦麗臨時接棒。不過，這位前總統與競選搭檔、俄亥俄州參議員范斯（JD Vance），利用選民對於拜登執政生活成本高漲、南部邊境移民暴增、海外局勢不穩的不滿情緒，成功說服選民重新支持其政策。

▲川普在棕櫚灘會議中心發表勝選感言。（圖／路透，下同。）

回顧4年前，川普結束備受爭議的任期，不僅兩度被彈劾，還因為助長「選舉詐欺」的指控，導致2021年1月6日的國會山莊暴動，離開華府時支持率不到40%。卸任後，他更面臨多項重大刑事指控，包括不當處理機密文件、企圖推翻2020年大選結果等，目前「封口費案」已經被判34項偽造商業紀錄的重罪。

由於上述種種原因，許多政壇人士與分析專家都認為，川普的政治生涯已經終結。如今看來，這個觀點顯然是錯的。

川普始終擁有大批死忠支持者，輕而易舉獲得共和黨提名，7月遭暗殺未遂之後，在全代會上成功團結全黨力量。儘管賀錦麗接棒之後，民主黨一度士氣大振，甚至創下破紀錄的募款紀錄，但他仍在各大民調中一路領先，最終奪得不可思議的勝利。

《國會山報》指出，川普競選依靠的是一種「先前未經驗證」的策略，也就是與外部團體合作，接觸關鍵州的選民，克服了賀錦麗陣營擁有更強大基礎設施的優勢。