大退休潮來臨！估115年才會緩和　去年底65歲人口達32萬6247創新高

▲112年底我國65歲人口（一般退休年齡人口）32萬6,247人，近10年均呈增勢。（資料照／示意圖）

記者皮心瑀／台北報導

近年我國人口老化、少子化現象持續，內政部分析，二戰後嬰兒潮世代預計將在10年內陸續退休，形成史上最大規模退休潮，112年底我國65歲人口（一般退休年齡人口）達32萬6,247人，創近10年新高，而112年底15-64歲工作年齡人口占總人口之69.7％，已跌破7成。

內政部統計近10年人口結構變動趨勢，截至112年底，我國戶籍登記人口為2,342萬442人，其中15-64歲者計1,633萬44人占總人口之69.73％，65歲以上者429萬6,985人占18.35％，0-14歲者279萬3,413人占11.93％。

當中，觀察工作年齡人口（15-64歲），於104年達到高峰至1,736萬5,715人，而後連續8年減少；工作年齡人口比率受少子化及人口老化影響，於101年達到高峰至74.22%，102至112年呈逐年減少趨勢，112年69.73%已跌破7成。

內政部指出，112年底65歲人口32萬6,247人，較111年底增加1萬8,177人（+5.90%），為近10年新高；至於5年內將屆滿退休的60-64歲人口，112年達175萬4,721人，因平均壽命增長而逐年上升，較111年底增加3萬9,141人（+2.28%），且近10年均呈增加趨勢，顯示未來5年退休人數將逐年增加；另依據國發會人口推估資料，60-64歲人口數113年以後仍將持續增加，並於115年達到高峰176萬7,492人，顯示大退休潮將至少持續至115年才會逐漸緩和。

▲內政部人口統計資料。（圖／內政部提供）