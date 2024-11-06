女網友慫恿阿伯「匯20萬買黃金」　帳號有異...行員報警攔阻

▲吳姓男子聽信女網友前往銀行匯款，欲投資黃金賺大錢。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

68歲吳姓男子透過社群網站認識一名女子，女子稱可幫他在國際黃金交易平台上作投資穩賺不賠，吳男聽信後至銀行匯款20萬元，行員查詢受款帳戶有異常提領記錄立刻通報警方，員警到場提問發現此為常見的「假交友真詐騙」手法，並舉案例說明，終讓吳男放棄匯款。

▲行員查覺有異通報警方，前來勸阻。（圖／八德警分局提供）

八德分局八德派出員警李沅修、王語伶日前接獲桃園市八德區介壽路二段新光銀行報案，疑似有遭詐騙案件，通報警方到場協助。員警到場了解，一名吳姓男子表示，在社群網站上認識一名女子，雙方互加LINE聊了一段時間後，女子稱可以幫吳男在國際黃金交易平台上做投資，並利用話術告訴吳男買黃金很安全且很賺錢。

吳男聽信於對方前往銀行要匯款20萬元，經行員查詢受款帳戶，發現有異常提領紀錄，隨即通報警方到場關懷提問，在警方向其告知此為常見的「假交友再詐騙」手法，吳男才察覺可能遭詐，成功攔阻匯款。警方提醒民眾，詐騙集團常利用社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天，再以話術誘騙投資，如民眾遇到類似案件可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。