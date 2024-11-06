劈腿網紅醫「正宮最後一晚」竟是小三日　深情形象被打臉

圖、文／CTWANT

名醫黎雨青日前遭揭露與網紅營養師陳嫚羚外遇10年，而黎雨青10月25日發出道歉聲明，試圖再次營造自己好老公形象，並強調花費數百萬元為蕭姓妻子治病，岳母則狠狠打臉，稱女兒有健全的醫療保險，連電子耳都是拿退休金所購，且妻子最後一次住院前，在家身體突發不適，黎雨青卻因當天是「小三日」而不在家，讓岳母怒斥黎「沒那麼偉大啦」。

▲黎雨青在外扮演深情形象，強調與妻子感情甚篤、四處旅遊，但「好老公面具」屢遭岳家打臉。（圖／CTWANT提供，下同）

黎雨青的道歉聲明中，對自己外遇事實僅用幾句話短短帶過，卻以大篇幅描述妻子發病過程，連妻子最後幾個月的尿失禁、穿尿布的脆弱都公諸於眾，強調他陪愛妻對抗病魔多年，中間花費7位數為妻子裝電子耳，醫療費用更高達數百萬元，這些都被岳母狠狠打臉。

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蕭母回憶，在女兒生病過程中，大半時間是自己在旁守候，黎雨青則常以自己看診、出差等工作為由缺席照顧，住院期間也多是她相伴，女兒晚上總以「黎雨青會來」為由催促自己回家休息，但第二天去接班時，黎雨青往往不在病房，女兒更連早餐都沒得吃，懷疑黎根本沒有出現。

▲蕭母（右）至今仍難從喪女之痛走出，希望黎雨青與陳嫚羚公開道歉，以此慰藉愛女在天之靈。

而在9月底，蕭女最後一次住院前一晚，她便覺身體不適，但黎雨青當天是「小三日」，他自稱探望父母而不在家，蕭母又腳部扭傷，蕭女不願再次驚擾母親，只能自己承受痛楚，並與妹妹相約隔日帶她輸血，但她進醫院沒多久便陷入昏迷，當中短暫醒來則只能連連向母親致歉，蕭女的延遲救治也成為蕭家長輩心中永遠的痛。

「他說花了幾百萬，但我女兒其實有很完善的醫療保險。」黎母表示，黎雨青在聲明中稱自己耗費大筆金額幫女兒治病，但多半有保險金能報銷，黎在日常生活中更是精打細算，有時與女兒一同買菜，都還要向她借錢才能付帳。

而黎雨青向岳家聲稱自己給妻子優渥生活，每年帶她出國旅行外，還讓妻子隨時能做醫美，但他每月給妻子4萬2000元家用，當中包括3萬4000元的房貸，另還有管理費和水電費，蕭女往往要自掏腰包才能打平最基本的家用。

「我姊說他很喜歡一條3800元的絲巾，黎雨青說好啊自己去買。」蕭妹回憶，姐姐因氣切而在脖子上留下傷口，日常都會以絲巾遮掩，黎雨青一方面送陳嫚羚等各種名牌貨，卻不曾為妻子準備精品禮物。

蕭妹說，姐姐某一年生日，黎雨青送她價值3000元的施華洛世奇水晶筆，寒酸到連黎雨青都請姐姐「別放上網路」，而黎雨青聲稱為姊姊的電子耳花費百萬元，姊姊退休後要再次更換電子耳，卻是用自己的退休金買單。

▲黎雨青與陳嫚羚的關係在診所內可謂人盡皆知，陳嫚羚還入股黎投資的診所，2人近年還聯袂出席尾牙，舉止毫不避嫌。

而黎雨青不斷宣稱外遇是在10年前，其實是從10年前延續至今，兩人的不倫關係在黎雨青投資的診所中可謂人盡皆知，陳嫚羚甚至自己也入股200萬元，他們曾多次連袂參加診所尾牙，舉止毫不避嫌，讓蕭家人難以原諒。

蕭家也嚴正譴責黎雨青名為道歉、實為洗白的聲明稿，表示元配一定不願被這樣公開自己的病情，且黎雨青在稿中避重就輕，對於自己長期外遇、陳嫚羚謾罵元配輕輕帶過，更從未說過「陳小姐感到很抱歉」，因此要求兩人正式道歉以慰蕭女在天之靈。

本刊致電並發送簡訊給黎雨青，但至截稿前都未獲回應。

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