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數據說話！　市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

▲市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

▲市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？(圖／市議會民進黨團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員王珮毓5日在市政總質詢指出，根據交通部今年1至8月的交通事故死亡人數統計，雖然全台整體死亡人數較去年同期減少53人，但桃園市的情況卻不容樂觀。8個月內，桃園市共計192人死亡，較去年同期增加43人，無論是行人、機車、高齡者、酒駕、兒少等群體的交通事故數據，均高於去年同期。

▲市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

王珮毓並指出，隨著颱風季節的來臨，桃園市的路樹問題愈發凸顯。路樹倒塌不僅對市民日常生活造成困擾，更可能對市民的生命安全構成威脅。從去年的小犬颱風到今年的康芮颱風，路樹倒塌所引發的交通中斷、電線拉扯導致的停電，以及市民可能遭受的財產損失與人員傷害事件，屢見不鮮。

根據桃園市政府2020年完成的行道樹普查，全市共有11.4萬株行道樹，其中25%的樹木屬於容易破壞人行道的品種，包括黑板樹、榕樹及小葉欖仁等，主要原因是樹穴空間過小，影響樹木生長，並容易造成路面及基盤損壞。根據監察院的報告，近五年間，桃園市已有5起因路樹倒塌造成傷害的國賠案件。▲市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

而在會勘通學步道與人行道時，經常發現樹根外露，造成行道不平整，這不僅對市民行走構成威脅，還加劇了交通事故的風險。王珮毓提到，台北市和高雄市已設有專門的公園管理處，並且新北市也設有綠美化環境景觀處，對樹木進行有效的監管。而桃園市尚未設立專門的巡查員隊伍，缺乏完善的樹木巡檢標準作業程序（SOP）及把關機制。

王珮毓呼籲，桃園市應該加速成立公園管理處，並整合市府各相關部門的力量，對全市的行道樹及公園進行全面巡查和管理，尤其是在打造全齡友善和共融的公園環境方面，這是市府刻不容緩的責任。

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