林口養豬場臭到ASML員工掩鼻上班！　侯友宜設專案小組取締

▲新北市議會質詢。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議員蔡淑君今（5日）在新北市議會質詢時針對空氣汙染進行質詢，她提到，2026年將在林口工一工業區啟用的艾司摩爾（ASML）廠區，竟得面臨到養豬場不定時燃燒廚餘酸臭味的威脅，員工勢必得掩鼻或戴口罩上下班，也沒廠家敢來進駐影響當地發展，呼籲侯市府得趕緊解決這燃眉之急，免得新北「臭名」遠播國際。對此，新北市長侯友宜坦言此舉會帶來負面影響，一定會成立專案小組來嚴格取締。

全球最大半導體設計大廠ASML(艾司摩爾)宣布投資新台幣300億元，於林口工一設廠，並以2050淨零排放為目標領頭示範產業專用區躍進升級，首座廠房融入零碳設計思維，新北市政府近日公告設計審議核備通過，最快於2026年啟用營運。

蔡淑君下午議會質詢時指出，林口工一工業區即將啟用的ASML廠區，零碳設計導入廠房建築構想，但卻有嚴重「隱憂」，因為林口瑞樹坑溪流域短短5公里內聚集12家養豬畜牧場，養了上萬頭豬，業者雖然有合法的排汙設備，卻被附近里民發現他們疑似埋設暗管，趁著下雨天或颱風來襲偷偷排養豬廢水，當地里長也現身說法，導致溪流生態遭到嚴重破壞，讓在地居民苦不堪言，嚴重影響生活品質。

蔡淑君續指，這些養豬戶還會燒廚餘，那恐怖的酸臭味瀰漫開來，附近居民掩鼻都無法擋住那刺鼻味道，但環保局人員一來卻又說聞不到，讓居民們實在是很無奈，而接下來位於下游的ASML廠區，倡導淨零碳，卻也將面臨可怕的酸臭味攻擊，屆時從國際來的貴客或工作人員，面對台灣這種惡劣環境，都會留下「深刻印象」，他請侯市長務必幫幫在地居民，解決這個長達10多年的困境，搬遷養豬戶，也避免新北市臭名遠播國際。

環保局長程大維回覆，已經定期辦理聯合稽查，另還有深度稽查專案，因為要透過全場稽查才能發現養豬場問題所在，目前已經有查到後坑一家養豬場埋設暗管，將汙水繞流排放，後續將與農業局勒令停養。

侯友宜對此也則頻頻點頭同意，坦言燒廚餘的味道會帶給新北負面影響，一定會成立專案小組來嚴格執行。