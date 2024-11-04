台東紅烏龍茶食光聯名禮盒　打造茶界最潮新品

▲台東紅烏龍品牌，4日在台北欣講堂文創基地發表「台東紅烏龍聯名茶食光禮盒」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東紅烏龍品牌首次跨界攜手2024台北時裝週及日本百年茶品牌TSUJIRI辻利茶舗，4日在台北欣講堂文創基地發表「台東紅烏龍聯名茶食光禮盒」，縣長饒慶鈴表示，台東紅烏龍品牌自2022年成立以來，持續推動產品創新與品牌升級，此次聯名合作是品牌邁向國際市場的重要一步，透過茶食風味、包裝設計呈現台東慢生活美學，讓更多人感受茶文化與現代時尚的碰撞的火花。

今日由台東縣財經處長章正文、辻利茶舗總經理內田翔太郎與臺北時裝週執行單位樺舍全媒體整合公司林巧婕副總監共同發表限量聯名禮盒，台東縣籍立法委員黃建賓也特別到場表達肯定縣府推動地方產業用心。2024台北時裝週以「台Type時尚圖鑑」為主題，透過設計師的創新演繹，將台灣日常與國際時尚結合，體現出台灣時尚的多元魅力。而創立於1860年的TSUJIRI辻利茶舗，作為日本百年抹茶品牌，堅持傳承最純正的日本茶文化，以現代風格詮釋傳統茶道。

縣府財政及經濟發展處指出，此次「台東紅烏龍聯名茶食光禮盒」結合兩地茶文化底蘊，設計出具時尚感與品味兼具的茶食禮盒，為品牌開創嶄新行銷模式，並為台東紅烏龍的未來發展注入新契機。禮盒設計將茶與時尚融合，色彩漸層宛如布料染色過程中的變幻，也似茶湯中的自然漣漪，傳遞出全新品茶態度，帶來獨特的視覺享受。

聯名禮盒內含六入台東紅烏龍茶包及六入辻利抹茶杏仁捲。辻利抹茶杏仁捲選用優質白巧克力拌入辻利抹茶，搭配新鮮杏仁角與糙米蛋黃捲，口感層次豐富，與紅烏龍茶的醇厚風味相得益彰，完美呈現台日茶點的交融之美。

此外，台東紅烏龍品牌將於15日至18日參與「2024台灣國際茶業博覽會」，於「台東紅烏龍形象館」內限量販售聯名禮盒，現場還將有18家在地茶業者參展，並舉辦多項互動活動，歡迎大家前來參與。