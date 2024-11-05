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颱風過後台東環保局啟動水質抽檢　籲煮沸後再飲用

▲颱風過後，台東縣環保局啟動飲用水水質抽檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲颱風過後，台東縣環保局啟動飲用水水質抽檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前康芮颱風直撲台東，強風豪雨沖刷地表山林，造成部分區域飲用水水源濁度上升，台東縣環境保護局為確保民眾飲用水品質安全，颱風過境後立即啟動飲用水水質稽查抽測工作，自11月1日至今，已抽驗10處檢測點，全數合格，請民眾放心。環保局呼籲民眾風災過後務必檢視住家蓄水設施及管線，加強清潔儲水設備，同時提醒大家任何水源的飲用水，務必煮沸後才能飲用。

台東縣政府表示，民眾的飲用水安全是縣府極為重視的民生議題，近日強颱過境，受暴雨沖刷影響，導致飲用水水源濁度增加，部分地區更以山泉水作為簡易自來水的來源，環保局為確保飲用水品質安全無虞，因此，在颱風過後立即啟動飲用水水質稽查抽測工作，為民眾用水安全把關，守護鄉親飲用水安全。

台東縣環保局提醒鄉親，颱風侵襲過後除了環境清潔外，請記得檢視家中水塔、蓄水池等是否有淹水或有污泥產生。若有前述情況發生，請盡速將蓄水設施抽乾，並進行洗刷清潔及消毒作業；或是委託合格專業的清洗業者將水塔、蓄水池清洗消毒後，才能重新蓄水使用，以確保飲水安全無虞。

環保局呼籲大家注意颱風過後的飲用水安全，停水區域在恢復供水後，建議先打開水龍頭，讓水流數分鐘並加以收集，讓水管內積存的污染物清洗掉，再取水使用，而收集後的水則可用來灑掃環境或沖洗馬桶。若是自來水消毒味較為明顯，可在煮沸後掀蓋持續煮3到5分鐘後再飲用，特別是使用井水或山泉水等簡易自來水的用戶，更是務必要將飲用水煮沸後才能飲用。

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