公公「鄉下挖芋頭」帶回家！她炸完咬一口嚇壞　網怕爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前表示，公公誤將姑婆芋當成芋頭，帶回家給他們加菜，在處理的過程中，她就覺得手部超癢，後來大家小口試吃時，不僅嘴巴麻掉，連喉嚨都出現灼熱感，幸好未有憾事發生，而她也發文警世，「不要輕易嘗試。」

女網友在「爆廢2公社公開版」發文提到，公公去鄉下挖芋頭，當晚婆婆則請她將食材烹煮，在切的當下，她就覺得手部超癢，但仍不疑有他，直到她和婆婆、大兒子都淺嚐一小口後，瞬間嘴巴麻掉，喉嚨也開始出現灼熱感，這時他們才驚覺誤食姑婆芋。

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對此，網友們紛紛回應，「讓我想到姑婆勇」、「下次市場買就好了」、「老人家什麼都喜歡挖來吃」、「趕快去醫院，有時會慢慢毒發」、「吃了就變成姑婆的形狀」、「這兩個可以吃的部分應該差很多吧」、「姑勇者」。

▲姑婆芋和芋頭的差別。（圖／食藥署提供）

值得一提的是，姑婆芋和芋頭都屬「天南星科」的植物，皆由根部直立生出大而綠的葉片，且具有地下膨大的塊莖，依據其外觀難以區分；但其葉及地下根存在著能區分的特點：

姑婆芋→葉片是革質的，水滴無法在葉片上形成水珠凝結，且葉子為全緣或波狀緣、廣卵形、先端盾、基部呈心狀箭形，其地下根細長，且偏黃色，根、莖、葉皆有毒性，一般的烹煮很難降低它的毒性。

芋頭→葉片是絨質的，水滴可在葉片上形成水珠凝結，葉子為全緣、盾形、葉脈不明顯，地下根具有紫色斑點，根、莖、葉皆有毒性，透過烹煮可去除毒性。