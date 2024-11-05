淡水邁向20萬人里程碑！小鎮成長為大城　見證宜居新時代

▲為迎接淡水區人口突破20萬人，將舉行「淡水小鎮變大城 邁向20新里程」慶祝活動。（圖／新北市政府民政局提供，下同）

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淡水區人口即將突破20大關，為鼓勵生育並慶祝這一重要里程碑，新北市政府規劃了一系列活動，並將特別頒發創意金飾等精美賀禮給第20萬名設籍淡水區的幸運民眾及其前、後各2名出生登記的新生兒，期望藉由這些支持措施，激勵更多家庭落戶淡水，共同攜手迎向繁榮的未來。

淡水區歷經河港、鐵路、捷運等不同階段的發展，近年來淡海新市鎮、淡海輕軌等建設大幅提升生活機能與居住環境，吸引眾多民眾移居。民政局認為，隨著淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等重大交通建設陸續啟動，預期將進一步提升淡水的交通便利性，創造更宜居的生活環境，吸引更多家庭在此落地生根。

淡水區未來發展步伐加速，對外交通建設方面，淡海輕軌藍海線二期工程目前積極爭取行政院核定，而橫跨淡水河的淡江大橋則預計於114年完工，淡北道路也將在118年通車。隨著這些交通利多逐步到位，淡水對外聯繫將更便捷，預期將帶動區內人口持續增長。此外，淡水區近年來投入大量資源，建設國民運動中心、市民活動中心及綠地公園等基礎設施，優質的生活機能吸引了愈來愈多居民定居於此。

▲淡水除了交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。

為迎接淡水區人口突破20萬人，當地將舉行「淡水小鎮變大城 邁向20新里程」慶祝活動，並以黃金作為禮贈給第20萬位設籍居民以及前後登記的兩名新生兒，象徵城市的繁榮發展，這五位幸運市民還可獲贈免費搭乘1,000次的輕軌票卡。

民政局指出，依據戶政統計資料，截至113年10月29日淡水人口已達19萬9,583人，預計最快在11月份突破20萬人。未來每週將於民政局臉書「新北民政保平安」公布最新淡水累計人口數。另外即日起至11月8日止，只要分享歡慶淡水邁向新里程之活動貼文，並完成相關任務，就有機會獲得限量好禮，民政局鼓勵市民踴躍參與，共同見證淡水的發展與改變。