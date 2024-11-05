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社會 社會焦點 保障人權

內湖持刀傷人案保命關鍵曝！止血帶阻斷大出血　傷者到院仍清醒

記者張君豪／台北報導

10月29日下午北市內湖發生歹徒隨機持刀傷人事件，李男自認遭人嗆聲，隨即持刀對被害人馬男大腿刺傷後逃逸，被害人馬先生事後表示：當時被刀刺時，自己試圖徒手壓迫式止血、甚至嘗試用自己背包帶子綑綁腿部止血，但都沒辦法止住正快速噴出的大量失血，特別感謝到場警員幫他打上止血帶成功止血，被送到醫院急診室時意識仍清醒，認為自己是止血帶施術的受益者，考慮未來會在自己背包帶上一條止血帶，有機會也能救助他人。

▲日前內湖歹徒持刀刺傷民眾、警員果斷使用止血帶順利幫被害人止血送醫獲救 。（圖／記者張君豪翻攝）

日前內湖歹徒持刀刺傷民眾，警員果斷使用止血帶，順利幫被害人止血送醫獲救。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

內湖警方表示：10月23日勇源教育發展基金會執行長陳致遠捐贈280條美國進口CAT GEN-7戰術止血帶給分局基層警員，捐贈後第6天，轄區就發生這起當街歹徒持刀刺傷民眾的案件。

▲日前內湖歹徒持刀刺傷民眾、警員果斷使用止血帶順利幫被害人止血送醫獲救 。（圖／記者張君豪翻攝）

當時馬姓被害人倒臥在路旁飲料店櫃台前血流如注，一旁有位正值休假路過的消防員在場協助，黃姓女警持盾牌趕到戒護，並呼喊同事取出止血帶，交由港墘所警員康家瑋施術為被害人打上止血帶，止血帶成功發揮止血功能，確保遭利刃刺傷的被害人被後送急診時仍意識清醒。

三總急診室醫師白豐誠在個人臉書提及媒體報導「基金會捐助內湖警戰術止血帶」新聞，他很感動台灣有很多善良的人，願為別人執業安全盡一份心力，期待未來更多企業能共襄盛舉。

白豐誠醫師受訪時指出，患者特別跟他講，警員幫他打上止血帶。他認為，警員止血帶配備，是社會安全網的具體表現，他期待看執法人員及第一線接觸傷患者的對象身上，都能配備合適、符合規範的止血帶，當民眾遇到緊急創傷意外時候，第一時間都能伸出援手。

首次捐贈止血帶給警方的勇源教育發展基金會執行長陳致遠，得知警員善用工具在第一時間發揮救人成效甚為欣喜；內湖警方表示：將繼續深化警員教育訓練工作，讓更好的配備發揮最大功效，保障自身執勤安全外，也能救助緊急意外傷患。

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