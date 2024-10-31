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小病變大病！陸「惡魔醫生」割肛門塞結石手法曝　法院重判17年

▲「惡魔醫生」劉翔峰被法院判處17年徒刑。（圖／翻攝微博）

▲「惡魔醫生」劉翔峰被法院判處17年徒刑。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸長沙中院今（31）日一審判處「惡魔醫生」劉翔峰故意傷害罪十年有期徒刑，受賄罪三年有期徒刑三年，非國家工作人員受賄罪三年有期徒刑，職務侵佔罪三年有期徒刑，數罪併罰，決定執行17年刑期，同時，處罰金42萬元人民幣（約188萬元新台幣），犯罪所得全數上繳國庫。

▲「惡魔醫生」劉翔峰被法院判處17年徒刑。（圖／翻攝微博）

1974年出生的劉翔峰就學時便是一名「學霸」，進入湖南湘雅二院時，被視為醫界明日之星，短短數年便躍升高位，不過，在同事和護理人員的口中，劉翔峰「風評」一直都不太好。

同事們眼中的劉翔峰善於「創收（創造收入）」，也就是把「無病化小病」、「小病化大病」，再加上推薦「營養品」從中牟利，惡行曝光後，被外界冠上「惡魔醫生」的難堪稱號。

張華是劉翔峰醫治的一名病患，他在2022年6月被確診斷出直腸癌腫瘤，距離肛門尚有8至12cm的距離，不過，劉翔峰卻建議肛門改道，還語帶威脅地表示，「如果不改道，你就沒命了！」這讓52歲的張華至術後失去肛門，家人還要購買劉翔峰推薦的蛋白粉，價格遠超市面價格的5倍。

▲「惡魔醫生」劉翔峰被法院判處17年徒刑。（圖／翻攝微博）

曾有一名88歲的老太太肚內長了腫瘤，壓迫到腸胃，隨時刻能危急生命，不少醫生都不願意動手術，想勸老太太保守治療，這時，劉翔峰卻主動站出來，當他完成手術後，竟朝老太太體內塞了幾顆不起眼的小結石。

完美的手術後，病患家屬對劉翔峰贊不絕口，還私下送上大紅包。老太太醒來後，過沒幾天就因結石而折磨得痛苦不堪，這時，劉翔峰現身幫老太太檢查，發現「結石」的存在，並在家屬要求下，再次替老太太實施手術，將她治好，「名利雙收」。

劉翔峰行醫20多年，諸如此類的案例層出不窮，最終，他被醫護人員踢爆，揭露惡行，遭檢警機關帶走調查，這才讓這名「惡魔醫生」被繩之以法，得到應有的處罰。

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