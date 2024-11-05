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大陸 大陸焦點 特派現場

2陸男在公園帳篷內死亡！　友人曝：酒後在帳篷內燒炭取暖

▲現場已圍起封鎖線。（圖／翻攝自微博）

▲現場已圍起封鎖線。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽蕪湖一公園3日有2名男子死於帳篷內，現場已圍起封鎖線。警方指出，初步調查死因疑為一氧化碳中毒。一名自稱是2人同學的網友表示，朋友們得知消息後，都很震驚，「兩人酒後為了取暖在帳篷內燒炭，才一氧化碳中毒死亡。」

綜合陸媒報導，有網友上傳一段影片並表示，安徽蕪湖一公園裡，有人在帳篷裡死亡，猜測可能是一氧化碳中毒。該名網友上傳的照片顯示，帳篷外拉了封鎖線，還用藍布將帳篷隔離起來，而帳篷外面有一個小餐桌和兩張椅子，桌子上還擺放著水杯等物品。

▲▼2陸男在公園帳篷內死亡。（圖／翻攝自微博）

▲帳篷外還有兩人生前使用的桌椅。（圖／翻攝自微博）

當地管理人員證實，確有此事，「目前警方正在介入調查，是不是一氧化碳中毒，我們不清楚，但確實是死人了，死亡人數為2人，據我了解的情況，那個公園目前還沒有正式交給物業管理公司管理，是免費的公共場所。」

該名自稱是死者同學的網友表示，兩名男子是在當地工作，確實是一氧化碳中毒死亡，「兩人烤完烤肉、吃完烤肉、喝完啤酒，睡覺說冷，就把炭爐拿進帳篷裡睡著了。」

還有目擊者表示，當天自己就在隔壁帳篷，很多人都看到警方跟救護車開進來，「天剛黑，人就沒了。」

當地警方則對此回應，目前還在調查中，確切死亡原因尚未確定。

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