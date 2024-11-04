遭性侵產雙胞胎...彰化單親媽養4子壓力大　善款+愛心物資湧入

▲彰化單親媽遭性侵產下雙胞胎獨立養4子女，這幾天善款湧入。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名40歲單親媽媽10多年前離婚後，獨自養育2子，卻在去年遭移工性侵，生下雙胞胎女兒，負債累累又得獨自撫養4小孩，生活陷入困境，甚至想輕生，議員賴清美得知後前往慰問訪視，這幾天已湧入不少愛心善款及物資，縣府社會處已主動核定為低收入戶，雙胞胎則由托嬰中心照顧，生活終於可稍稍減輕負擔。

賴清美於2日透過臉書揭露，該名單親媽媽與丈夫離婚後，獨自撫養兩名子女，卻在去年遭移工性侵，懷孕生下雙胞胎女兒。該移工在案件尚未結束時，已被遣送出境。

該名單親媽目前背負債務，無工作，獨自撫養4個孩子，儘管長子打工賺錢補貼家用，每月仍需負擔8000元的租屋費。前夫與家人並未提供協助，小孩生病住院的醫療費用，使她的經濟狀況更為艱困。多次的困境讓她陷入絕望，甚至出現好幾次「傻念頭」，差點走上絕路。

賴清美得知此事後，特地前往慰問，並勸說要她堅持下去，不能做傻事，畢竟還有4個孩子需要照顧。這幾天各界陸續湧入不少愛心捐款及尿布及奶粉等物資，對其生活已經稍有緩解。社會處表示，該名女子及其4名子女原列冊中低收入戶，每月領有政府育兒津貼、兒少生活津貼等，共計約2萬2千多元，依查調財稅資料，核予低收入戶福利身份，婦人雙胞胎女兒目前由托嬰中心照顧。

此外，婦人的家人居住附近，亦會提供經濟和子女照顧協助，縣府社工將持續與家屬一同陪伴婦人度過難關，感謝社會大眾的關心。目前縣府已為其連結法律扶助資源提供專業協助，並將提供心理諮商服務給予情緒支持，並與其家人一同陪伴渡過難關，後續將持續關懷及協助。

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