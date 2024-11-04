幕後／國安官員預告2025年全球4大挑戰　「中俄伊北韓」更團結

▲習近平視察火箭軍。（圖／翻攝新華社）



記者陶本和／台北報導

2024年進入尾聲，而美國、日本等主要民主國家的選舉也進入最後階段，台灣的國安單位官員則預告，全球正在面臨4大挑戰，且這些挑戰都會延續至2025年，甚至每一項挑戰都有中國因素在；換言之，2024年底、2025年，中國會是全球安定發展的「逆因素」。

2024年是全球主要民主國家的選舉年，美國、日本、法國、義大利、英國等，都還在熟悉新的政局跟變局。國安官員表示，可以觀察到北京近來在歐洲的策略，就是特別閃過歐盟，透過「單點突破」的方式，在各國新政府組成的過程中，進行不同的操作作為。

除了選舉年，國安官員表示，還有兩個主要戰爭還在進行當中，就是俄羅斯入侵烏克蘭，以及中東戰場，後續引起的效應，也都是國安等相關單位關注的重點。

因此，國安官員預告，2024年底一直延續至2025年一整年，全球政經局勢會有4大挑戰。第一個挑戰，是中國、俄羅斯、伊朗、北韓等四個國家，越來越團結，這些團結是持續惡化區域的衝突，好比北韓讓俄羅斯有餘力可以繼續進行烏克蘭的侵略行為。

第二個挑戰是「經濟」，國安官員表示，中國的內需還是上不來，生產過剩的狀況就會衝擊全球市場，好比即將到來的「雙11」購物節，電商補貼運費，造成市場不公平的競爭，或是對外傾銷等作為，這對許多國家內需市場跟產業都造成威脅。

該位官員指出，電商的補貼大致上都在處理國內消費量降低的問題，所以把貨品放到電商給其他國家去銷售；另外，石化、鋼鐵等產業，同樣都會大家是很大衝擊。第三個挑戰是中國經濟沒有復甦，中方目前是用「逆市場經濟政策」，但這只是安慰劑的效果，且會造成前述經濟問題的更惡化。

第四大挑戰，就是中國在印太區域的軍事威嚇沒有降低。官員表示，中國在三海（東海、台海、南海）的軍事行動，目的越來越清楚是在牽制民主世界，緩和俄羅斯在烏克蘭戰場的各種壓力。

國安官員表示，尤其美國、日本與歐洲主要國家，在選舉年後，政局也都進入新的階段，中國也藉此爭取「喊價」空間，也就是過去所說的「爭取戰略突圍的空間」。