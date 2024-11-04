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屏東10月啟動「夜巡捕綠鬣蜥」專案　執行13次已捕獲1662隻

▲▼屏縣府夜間巡捕綠鬣蜥移除成效豐碩 農民可申請專案移除。（圖／屏東縣政府）

▲屏東10日開始進行「夜間巡捕 守護農民」專案，針對民眾或農民反映地區進行綠鬣蜥夜間巡查捕捉。（圖／屏東縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

近期適逢紅豆、毛豆等農作物種植季節，農民反映幼苗遭到綠鬣蜥啃食，屏東縣政府自10月起針對萬丹、新園地區啟動「夜間巡捕 守護農民」專案，由農業處委外專業廠商，針對民眾或農民反映地區進行綠鬣蜥夜間巡查捕捉，防範綠鬣蜥造成農損，迄今已執行13次，捕獲綠鬣蜥1662隻。

縣府農業處表示，民眾如果在屏東縣轄內發現綠鬣蜥，皆可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線告知發現綠鬣蜥地點、大約數量及周遭所在環境，如水溝旁、田地、草叢等，由縣府委託的專業移除廠商派遣人員前往該處移除綠鬣蜥，若數量過多時除增派人員外，也可視需要啟動專案請廠商於夜間前往該處移除綠鬣蜥。

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▲▼屏縣府夜間巡捕綠鬣蜥移除成效豐碩 農民可申請專案移除。（圖／屏東縣政府）

▲▼屏縣府夜間巡捕綠鬣蜥移除成效豐碩 農民可申請專案移除。（圖／屏東縣政府）

▲屏縣府夜間巡捕綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府）

農業處處長鄭永裕說，縣府10月起啟動的「夜間巡捕 守護農民」專案是農友透過地方議員反映，由縣府委外廠商來作移除，迄今已移除綠鬣蜥1662隻，近期也將持續請廠商在萬丹、新園等地區加強巡查捕捉，降低綠鬣蜥啃食作物幼苗情形。

除專案外，農業處今年也積極爭取經費加強移除，迄今已移除2萬7468隻，並呼籲民眾如果看到綠鬣蜥時，除可即時通報農業處派廠商前往處理外；如於農田或住家發現入侵綠鬣蜥也可自行捕捉，並將綠鬣蜥帶至消防局屏東分隊或潮州分隊兌換農特產品1份。

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