【道歉啟事】 陳銘德因不當教育行為向學生致歉

【道歉啟事】

圖、文／陳銘德提供

本人陳銘德，日前於佳文文理技藝短期補習班擔任教師，因試圖讓學生完成作業、或認真進食以提高用餐速度、或要求學生準時午休，而以下列行為施於年紀幼小尚僅五歲之補習班學生，對此深感悔悟：

一、以手打學生掌心。

二、以手拍打學生臉頰。

三、以手捏學生臉頰。

對於上開行為，本人深刻反省，在此鄭重道歉，並承諾未來不會再以相同或類似方式對學生進行教育。

身為教師卻作出不良示範，本人已辭去補習班教師之職務，未來亦不會再行擔任教職與管理職，再次致上最深之歉意。