有簽協議！父遺願「給小妹1億元」大哥反悔　她提告卻敗訴了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹地院日前裁判一起曾姓家族的遺產糾紛案件，當初大哥與小妹簽定兩份協議，小妹將財產分割後部分給予大哥，大哥則要給付2000萬，之後再給小妹1億元，然而大哥不肯履約，氣得她提起訴訟，但一審卻遭判敗訴；對此，律師分析此案，也提醒「建議簽署任何協議前，都先找律師諮詢，或由律師來擬定契約文字，才不會失之毫釐，差之千里喔！」

律師周依潔在臉書提到，此案是該家族的父親過世後，大哥與小妹簽訂兩份協議，其一是小妹將遺產分割後，取得的部分給予大哥，大哥應給付小妹2000萬元，其二是依照父親生前遺願，大哥再給付小妹1億元，「後來大哥沒有履約，小妹就提起訴訟，但第一審判了小妹敗訴。」

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周依潔表示，細看法院的判決理由可以發現，大哥主張第一份協議書是遺產分割協議，但未經全體繼承人簽名，因此無效；而第二份協議則是贈與契約，但大哥因財務問題已經撤銷贈與，所以不用付錢。

最後，法官依照協議書的文字和證人證詞，判定第一份協議只是大哥和小妹之間的「應繼分買賣協議」，並非遺產分割協議；第二份則是第一份的增補協議，兩份其實算是同一份契約，都是有效的，不過既然是應繼分買賣契約，除了大哥要付錢外，小妹也有要給付給大哥的「對價」，包括要將證件交給代書及會計師，來辦理繼承過戶的事情，以及小妹要將她的公司股份過戶給大哥，但小妹並未給付，所以敗訴了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，周依潔指出，未來在面對遺產分配事務時，記得要注意下列4點：

1.如果是約定遺產怎麼分配，也就是要簽署遺產分割協議，必須「全體」法定繼承人簽署，少一個人簽名會無效！

2.如果繼承人中有未成年人或受監護宣告之人，法定代理人又同樣是繼承人的話（例如：父親過世，母親和未成年子女一起繼承），要幫未成年人和受監護人選任特別代理人，才能簽名。

3.遺產的範圍、分割方式、或有需要金錢找補的內容，都要具體、明確，以免未來產生爭議。

4.有時遺產分割協議、應繼分買賣協議、或是給付特留分的協議，在不同的遺產情況，可能不好區分，建議簽署任何協議前，都先找律師諮詢，或由律師來擬定契約文字，才不會失之毫釐，差之千里。