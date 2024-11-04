作主決定校園活動　 環保袋DIY及趣味闖關最受學童歡迎

▲台南市忠義國小五、六年級學生，在中西區公所協助下，分組討論「我想要辦的校園活動」主題，學生票選出環保袋DIY及趣味闖關好好玩兩項活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市忠義國小五、六年級學生，在中西區公所協助下，分組討論「我想要辦的校園活動」主題，4日全校9百名同學從10個主題中，票選出環保袋DIY及趣味闖關好好玩兩項活動。

中西區公所編列2025年社造經費落實學童提案，這是台南市首場結合聯合國《兒童權利公約》的公民審議活動，讓孩子們自己做主選擇校園活動，為「公民審議」做最好示範

中西區區長蔡佳甫表示，非常感謝忠義國小與公所合作舉辦此次公民審議前進校園系列活動，公所自2016年起積極推動公民審議工作，並嘗試將不同議題帶入公民審議，以往都是成人來參與，今年秉持民主觀念應該向下扎根的精神，每位學童都是未來的公民，特別與學校合作帶領學童體驗審議民主的過程，引領學童看見多元，尊重差異，促進平等參與。

這次忠義國小五、六年級小朋友所提出的「我想要辧的校園活動」方案內容創意十足，其中「多采多藝運動會」、「趣味闖關好好玩」結合了多項動靜態活動內容，可看出是學童們共同腦力激盪、相互包容、達成共識後的討論結果，「環保袋DIY」這組學童條理分明、唱作俱佳的向全校師生說明方案內容，推動環保教育的重要性，令人佩服小小年級愛地球的環保精神。其他方案「怪怪村園遊會」、「熊熊五關卡」、「新世紀「意」國美食市集」、「躲避球大戰」、「球類不大創造神話」、「水籃球大作戰(加餅乾、手作)」、「火車科工館之遊」內容生動有趣，也翻轉成人對校園活動規劃的想像。

忠義國小校長林泓成表示，這場公民審議校園活動帶給全校師生體驗審議民主的難得經驗。平時忠義國小雖有舉辦小市長選舉等公民教育活動，此次與中西區公所合作，在專業桌長帶領下讓五六年級每個孩子在分組討論過程中都能表達自己的意見，不以成人的視角及考量去限縮孩子的想法，讓孩童能夠更瞭解如何透過討論、真民主的過程，實踐《兒童權利公約》的教育目標－兒童有表達意見的權利之精神。