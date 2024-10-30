TSCA台灣永續傳播協會今正式成立　結合產官學界力量推動永續發展

▲台灣永續傳播協會今正式成立。（圖／台灣永續傳播協會提供，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

近年來永續發展成全球重要趨勢，各國積極響應，台灣2050淨零目標亦明確跟隨聯合國腳步訂定實施，行銷傳播業界意見領袖們有感於永續傳播之目標推動刻不容緩，遂積極邀請產官學界付諸行動，於10月29日正式成立「TSCA台灣永續傳播協會」，並舉辦首屆會員大會，選出理監事成員共12名，為協會未來發展奠定核心目標與價值。

TSCA成立的宗旨在於結合企業、政府及學界力量，推廣永續的教育傳播，主動發起並積極參與各項永續的倡議，並在社會中透過傳播的力量來發揮社會正面影響力。首屆理事長由十分好創意執行長黃鼎翎擔任，常務理事為鄧博文(香港商台灣智威執行長)、黃逸甫(聖洋科技執行長) 。理事分別由顏玉芬(域動行銷創辦人暨董事總經理)、蔡鴻賢(東方線上執行長)、張志浩(邁肯行銷傳播董事長暨執行長)、黃瓊儀(創集團執行長)、林慧珊(遠傳電信公關暨企業永續長)、葉文宏(點點善有限公司負責人)擔任。常務監事則由許益謙(博上廣告董事長)榮任，另兩名監事分別為邱榮光(凱普洛克國際傳媒董事長)與黃千芬(健康力公司董事長)。

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擔任創會的首屆理事長黃鼎翎表示，非常開心與各界領袖菁英共同成立「TSCA台灣永續傳播協會」，並感謝首屆當選的理監事們大力支持，共同邁向永續發展的願景，亦希望全體會員未來能無私攜手合作，在永續的道路上扮演倡議先鋒的角色，為台灣社會帶來更多正向影響，樹立一個全新的「綠世代」，推動永續的傳播新價值。

TSCA未來將以推廣聯合國永續發展目標（SDGs）和ESG準則為主要使命，透過傳播與行銷專業支持各界落實永續發展議題。協會不僅肩負促進不同領域間的合作交流，更致力於建立建設性對話平台，強化永續教育，並深化溝通各產業的參與。

尤其在推動永續教育方面，TSCA將積極邀請具專業能力的師資開辦企業講座，並舉辦各類研討會與講習活動，以強化社會大眾對永續議題的認知與共識。協會同時將推動高階主管參與永續教育及倡議活動，主動深化企業永續發展的理念，並透過標竿案例分享及表揚活動，激勵產學界實踐永續作為。

多元工作計劃並進 推動循環經濟與跨界合作

協會未來的工作計劃涵蓋廣泛領域，包括倡議自然與生物多樣性保護、推動企業永續溝通計畫、強化行銷專業在永續發展上的應用，以及促進非營利組織與企業間的合作。此外，TSCA也將致力於推動永續供應鏈管理和資源循環利用，鼓勵綠色產品設計，以促成循環經濟的發展。每年舉辦的倡議共識營，將進一步凝聚會員間的共識，並為協會未來的年度工作方向指引明確目標。

TSCA致力創造永續新價值 凝聚社會影響力

TSCA的成立不僅是推動永續發展的重要里程碑，更希望為台灣的永續倡議創造新的價值與影響力。協會目前已有29個單位和個人會員的加入，協會將持續招募更多對永續傳播及倡議推動有興趣的企業和個人。歡迎有意者來電或來信洽詢：jade.ho@goodinc.com.tw電話：02-5594-3988 #113