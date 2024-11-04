北漂年薪百萬存不到錢！全場「見開銷狂吐槽」：回高雄吧

▲原PO年薪可領15個月，加上津貼有百萬收入。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

物價高漲，不少人感嘆百萬年薪，也養不起自己！一名男網友自認薪水高，年薪約百萬，無奈每月花費至少8萬起跳，最高還破10萬，「現在處在賺多少、花多少的狀態，想問大家我該怎麼調整？」文章曝光後，全場網友反虧，「收入非常高？你是花費非常高」、「這收入在台北老實講就普普，存不到錢正常」。

一名男網友在Dcard表示，他北漂到內湖工作，目前月薪6萬，另加3個月年終、加班費、輪班津貼等，算一算年薪有100萬，如今他卻煩惱直呼，「收入非常高，但存不到錢！」

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原PO也列出每月開銷，房租1萬5000元、車貸2萬3000元、開車相關費用約8000元、伙食1萬5000元、出遊住宿8000元、回老家或計程車錢7000元，其餘開銷約6000元，上述加一加約8萬2000元，單以月薪來說的話，根本入不敷出。

對此，原PO目前職級已升到最高，未來不會再調薪了，「現在處在賺多少、花多少的狀態，想問大家我該怎麼調整？」最後他還提到一句，有時候一個月甚至開銷破10萬。

文章曝光後，底下網友一片譁然，「收入非常高？你是花費非常高」、「收入非常高，這是不是有什麼誤會？」、「你可能誤會收入高的定義，在科技業剛破一百萬的年薪在新竹都不太夠生活了，何況在台北，而且在台北捷運那麼發達還先背車貸，應該是先投資理財，車子一落地就貶值」、「在台北買車幹嘛？車貸23K+車8K都可以搭計程車搭到飽了」、「這收入在台北老實講就普普，存不到錢正常」、「要改變的話也很簡單，就租便宜一點房，開便宜一點的車，吃差一點，少玩一點」、「車賣掉或是回高雄生活吧」。