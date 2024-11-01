陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」　一天只花3元失控喊：好鹹啊

▲大陸一名百萬女網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」惹議。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名擁有百萬粉絲的女網紅孔羽丰（大王孔留可）近日在平台上拍影片宣稱要挑戰用最少的錢維持生活。孔羽丰從網路上搜集資訊得知，「要在維持生命體徵的情況下，用最低的生活成本生活，只需要每天吃3塊錢（人民幣，下同）的豬飼料（3元0.5公斤，一天吃0.5公斤）。」當他嚐了一口後只能失控喊著，「好鹹啊！」影片也引起外界熱議。

《上游新聞》報導，網紅博主吃豬飼料的行為獲得了1.1萬人點讚、899人評論，但大部分網友對這種行為表示不解。有網友評論，「衛生執行標準不一樣啊，這怎麼能吃」；「這個世界已經如此瘋狂了嗎？」也有網友質疑，「沒苦硬吃啊」；「沒有下限博流量！」

孔羽丰用100元買回一袋豬飼料，她在影片中看著配料表感嘆道，「豬飼料是由大豆、花生、芝麻、玉米、小麥、麩皮做成，高碳水、高蛋白、低脂肪，全部純天然。而且怕你營養不良，還配備了維生素，這不比吃外賣健康？大王我今天的挑戰就是吃豬飼料！」

孔羽丰將100克豬飼料泡水後吞下肚，沒想到，這味道讓她瞬間表情失守驚呼，「好鹹啊！我要喝水。」不過，她還是將剩餘的豬飼料加水稀釋後喝下肚，準備嘗試吃上一星期，觀察身體的變化。

對於孔羽丰的行為，豬飼料廠商工作人員表示，配方看起來很多都是人類所需的營養，卻不能混為一談，「比如狗糧是肉添加類的，人也是沒辦法吃的。豬飼料雖然無毒無害，但裡面有些分子大的只能牲畜吸收不能人體吸收。」

食安專家則認為，豬飼料雖然對人體沒什麼傷害，但長期吃滿足不了人體對鈣鐵鋅碘硒等微量元素的需求，「一般人吃的食物需要滿足安全、美味、營養這三個要求，豬飼料從成份表看是安全的，添加的營養素也有人體所需的部分營養素，但口感很差，同時營養不足，無法滿足美味和營養的要求，所以不是合格的（人吃）食物。」

