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劉德華遭王定宇批「媚共藝人」　李艷秋轟民進黨：展露可悲和可笑

▲影劇 「今天⋯is the Day」劉德華巡迴演唱會2024台北站 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲劉德華巡迴演唱會2024台北站。（圖／記者謝婷婷攝）

記者郭運興／台北報導

天王劉德華上周睽違11年在台灣開唱，卻因表演歌單一首「中國人」，遭到民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川批評「媚共藝人」、「中國設計」。對此，媒體人李艷秋昨（3日）表示，不想用無知、愚蠢形容，他們展露的其實是可悲和可笑，劉德華當年在88風災、921地震為台灣公益奉獻，結果民進黨現在突然發現劉德華是老共派來統戰的，統戰方式就是唱了一首歌，這是何等可笑，可真有出息！

李艷秋表示，自己去看了劉德華的演唱會，64歲的劉德華，依舊帥氣地在舞台上跳躍奔跑，歌唱技巧比二十年前更圓熟，這是多少次彩排練就的火候，3小時的演唱，場內喊聲震天，自己也同時感受那是何等的壓力和榮耀！

李艷秋話鋒一轉，劉德華的形象和歌聲，滿載著歌迷的青春記憶，偶像不老，大家也沒有老，不過綠營沒放過劉德華，只因歌單中有一曲「中國人」，就遭到炎上，王定宇說是「媚共藝人」，王義川說中國人這首歌他沒聽過，意思是劉德華刻意到台灣來唱這首歌，「意在統戰」。

李艷秋批評，不想用無知、愚蠢、有病來形容，他們展露的其實是可悲和可笑，「可悲民進黨」花了幾十年功夫給民眾洗腦，劉德華一首3分鐘的「中國人」就破功，綠色的意識形態何等脆弱，給人民戴紅帽子時張牙舞爪，是何等心虛。

接著，李艷秋回顧，在網上一片封殺、滾回祖國、不要來賺台灣錢的殺氣中，她想起劉德華當年為台灣公益做的奉獻。2001年，關懷台灣文教基金會發起「搶救台灣大作戰」，想辦法為偏遠地區脫貧，劉德華是活動代言人，號召志工及善款。

李艷秋說，之後的88風災、921大地震，劉德華也都沒有缺席。這麼多年過去，民進黨突然發現劉德華原來是老共派來統戰的，統戰的方式就是唱了一首歌，這是何等可笑，民進黨可真有出息！

最後，李艷秋大酸，大家以為這次「劉德華的統戰說」能讓民進黨踢到鐵板？想太多了，當民進黨陷在抗中的迷幻藥無法自拔時，不論是劉德華、周杰倫、五月天、蕭敬騰等不知道誰會遭殃，他們在民進黨的意識形態中，應該都是「媚共藝人」，說封殺就封殺，歌迷們有機會趕快搶票，能看一場是一場，不過小心，他們都是老共派來的，不要被統戰！

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

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