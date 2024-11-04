姊逝遺產欲給相依為命妹妹！離家改嫁母突出現...說她要全拿

▲母外遇改嫁、父早逝，小姊妹2人相依為命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

小瑛上個月來遺囑協會做法律諮詢，她的故事有點坎坷，也令人感傷。

她父母親在她很小的時候就離婚了，當年她母親外遇，所以母親不要小孩，不要財產，毅然的選擇跟了另一個男人，而母親離開家庭後，就再也沒有和小瑛一家人聯繫過，母親這個概念對她來說，是陌生的，遙遠的。

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也因此，小瑛和姊姊二人從小是跟著父親長大的，她父親在一家工廠上班，錢賺得雖不多，但是個好爸爸，只可惜爸爸也在她國中時就因意外過世了，所以小瑛的姐姐從高中起就開始讀夜間部，白天打工，晚上上課，一人身兼父職母職，照顧小瑛長大。

小瑛知道姊姊對自己的付出，因此對姊姊也是非常尊敬，因為在小瑛心中，這位姊姊就等於是自己的爸爸和媽媽一樣，兩人感情一直很好，到了小瑛出社會之後，兩人的感情都還是很好。

小瑛的姊姊為了照顧小瑛，犧牲很多，一直未婚，但命運弄人，小瑛姊姊一年多前就檢出第四期肺腺癌，醫生告訴她們姊妹，時間最多僅有半年，七個月之後，小瑛姊姊就過世了。

小瑛姊姊過世前，有和小瑛談到遺產的問題，不過小瑛姊姊那時候認為，她在世上只有小瑛一個親人，她或許已經忘記自己還有一個母親，又或是不確定自己的母親還活在世上，所以也沒想太多，也沒有立遺囑，姊姊很單純的認為她將來的遺產應該都是小瑛的，所以最後在沒有立遺囑的狀況下離世了。

小瑛沒想到不久之後，她這位從小就拋棄她們的母親，不知從何處知道這個消息，居然出現了，而且母親表明是小瑛姊姊的合法繼承人，要求將姊姊的遺產全部交給她。

小瑛完全不能接受眼前這位陌生人，是從小就拋棄她們姊妹的母親，這個從來沒有盡過一天扶養義務的母親，居然可以繼承姊姊的遺產，而且繼承順位還優先在她之前。

聽了小瑛的故事之後，我很為她難過，但若依據台灣現行的法律，恐怕難以為小瑛找到正義，但透過她的案例，希望能讓更多人了解遇到類似狀況的處理方法。

首先，她的母親是否為繼承人呢？

這點答案是肯定的。

因為依民法第1138條之規定，在血親繼承人的順位部分，父母的繼承順位是優先於兄弟姊妹。

也就是說，因小瑛姊姊無子女，所以當小瑛的母親還在世時，小瑛姊姊遺產的繼承人就是母親，小瑛和姊姊兩人當時未確認母親是否仍在世，這一點可以說是錯誤的第一步。

那麼小瑛的母親沒有盡到母親的照顧責任，是否會影響她的繼承權呢？

這是個值得深思討論的話題。

首先，台灣法令並未明文規定，未盡扶養義務的父母或是子女是否會影響其繼承權，因此他們的繼承權原則上並不會受影響。

但這一點，在中國大陸的繼承法卻有一條規定，就是「有扶養能力和有扶養條件的繼承人，不盡扶養義務的，分配遺產時，應當不分或者少分」。

因此，如果小瑛的事情是發生在中國大陸，那麼小瑛只要證明母親並未盡扶養義務，那母親就不可以要求繼承。

從合理性來看，不論是父母對子女或是子女對父母，既然生前不盡扶養義務，等對方過世之後卻可以跳出來主張繼承，的確是不合理，因此中國大陸的立法可以當作我們修法的參考。

但在修法之前，如果有類似情形的人，要如何破解這種狀況呢？

答案是預立遺囑，並用遺囑剝奪對方的繼承權。

雖然剝奪繼承，法律上未規定一定要用遺囑，但因為遺囑的做成有嚴格規定，容易舉證，所以建議有小瑛姊姊這種狀況的人，可以利用遺囑方式，並在遺囑中敘明事實，以對方未盡扶養義務，已屬「重大虐待」為由，剝奪其繼承權，這在台灣法院是允許的（最高法院74年度台上字第1870號民判）。

不過，是否可以剝奪繼承權，也並非由被繼承人說了算，或許當年小瑛的母親離家是有不得已的苦衷，因此最終是否可以剝奪繼承權，常須由法院判決確認，為了預防日後剝奪繼承權訴訟失敗風險，因此建議最好在遺囑中另預先記載，如無法剝奪時，則僅給予最低特留分，然後將其餘財產保留給自己想要照顧的人，這種遺囑記載方式，才是最保險的作法。

以本案為例，若小瑛的姊姊當時有預立遺囑，且有像上面所說的記載，萬一法院認定母親的繼承權還在，那麼最壞的結果，也只是僅需要給母親特留分而已，而不是遺產的全部。

望著失望難過的小瑛，我也愛莫能助，如果她和姊姊能早一點來協會尋求幫助，或許結局就不一樣了。

祝福小瑛，希望她早日振作重新出發，在天堂的姊姊一定也是這樣期待著。

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