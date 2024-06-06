日式時髦早餐！在台日本名人示範學生時期最愛營養美味　跟日劇演得不一樣！

消費中心／綜合報導

日貨有許多擁護者！長年霸榜的必買日本零食、藥妝以及電器精品也陸續引進來台開賣，這次，旅居台灣多年的日本藝人愛紗、知名網紅大高人、河村一樹和黑木太太不約而同在台灣買到念念不忘的家鄉美食～家樂氏纖穀脆榛果可可與鮮摘草莓口味，立刻掃貨、回家開箱還分享創意吃法，網友驚呼「原來日本年輕族群都吃這個當早餐，跟日劇演得不一樣」！

你以為日本人的早餐都吃白飯、味增湯、烤魚、醃菜嗎！？日本藝人愛紗、網紅大高人、河村一樹和黑木太太，都說家樂氏纖穀脆才是他們學生時期最常當早餐、當點心吃的營養美味。網紅大高人tommy表示唸書的時候經常賴床，他說「我在日本吃早餐的習慣是快速方便、健康美味」！早上出門前沒有太多時間準備，但又想吃一下早餐補充元氣～家樂氏纖穀脆是他學生時期的熱門早餐選擇，香氣純粹、全穀燕麥烘烤製成的纖穀脆配上鮮奶營養滿分，他時常會懷念家樂氏，最近發現台灣通路架上有，立刻買爆、吃爆！笑說「很高興我們的愛情又開始往前跑了（我才看太多日劇）」。

令人著迷的風味到長大都還難忘！黑木太太直說日本製的家樂氏Granola太百搭，尤其是加牛奶極度危險，她自爆「曾經一口氣配著牛奶吃完一整包！」還說「日本製的家樂氏Granola新鮮直送更美味！好吃到每次都要請老公藏起來，不然不小心就吃完了」，推薦配優格、豆漿都很配喔！

經常在社群放閃介紹日本和台灣不同處的網紅河村一樹，最近與女友分享他在台灣終於買到家樂氏日本製纖穀脆，有鮮摘草莓口味、榛果可可口味，愛女友的他特別買了做成早餐一起吃，讓河村一樹想起在日本上課前吃的那時候，他說「日本人的早餐就是這個，有天然果乾、玉米片、堅果等，很喜歡它的脆脆的口感」，連女友也大讚「很好吃，還知道了日本文化，超棒的」！

看到家樂氏出了日本製的纖穀脆有滿滿的親切感的藝人愛紗，她說「早餐穀片是我和媽媽的最愛！我最喜歡搭配優格一起吃，真的超級好吃的！還有牛奶、優酪乳或豆漿搭配起來也美味」，所以當她在台灣看到家樂氏纖穀脆的時候就想起跟媽媽一起吃早餐的快樂回憶，推薦給粉絲一起品嚐，當早餐或下午茶都適合，每一口都能享受最日本的風味！

這次家樂氏日本製纖穀脆可以在台買到的是「榛果可可」與「鮮摘草莓」兩種口味，吃起來香香脆脆的纖穀脆是將全穀燕麥烘烤製成，並添加五種維生素，富含維生素B1及B2，含膳食纖維、高鐵等營養素，同時兼顧口味和口感，「榛果可可」口味是將纖穀脆均勻裹上來自比利時的巧克力，再加入榛果、南瓜子與可可玉米片，口口迸出可可香，「鮮摘草莓」則是以獨家技術冷凍新鮮草莓，保留草莓原味的酸甜，再搭配家樂氏著名香而不膩的蜂蜜玉米片、葡萄乾與南瓜子，創造更多樣口感，加牛奶、優格、豆漿都有不同風味，每天換口味吃都吃不膩。

家樂氏還推出美美濾鏡，視覺上的繽紛感讓人感受到滿滿元氣感，也邀請大家一起來玩，以行動支持自己喜歡的口味，像是愛紗選的就是最喜歡的榛果可可口味，「可可加上榛果的組合實在太誘人了」，平淡的日常就讓纖穀脆為你帶來前所未有的美味新體驗！

家樂氏超美濾鏡►https://pse.is/5y8j8a

吃膩蛋餅、漢堡當早餐了嗎？試試截然不同的早餐新體驗，吃起來香香脆脆的家樂氏日本製纖穀脆，不管加牛奶、優格、豆漿都美味，帶來一股日式早餐新風潮！

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