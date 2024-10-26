細肩帶女求外送員「借100吃早餐」！被拒改找店家討錢　網全歪樓

▲外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者柯振中／綜合報導

一名外送員近日在新北市永和區工作，沒想到半路被穿著小背心的女子攔下，並且討要100元。後來外送員返回同個地點，詢問店家是否有碰到這名女子，才知道店家想提供餐點還被拒絕，離奇的畫面曝光後，瞬間讓網友歪樓了。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段影片，這名外送員10月上旬的某天清晨在永和區工作，領取完餐點以後，準備騎車離開，豈料這時突然有名女子跑出攔路，詢問是否能借100元。

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▲▼外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



外送員不打算幫忙，於是以「繳卡費」為由拒絕，女子卻再三請求，甚至略帶哭腔地說「拜託啦，我沒有早餐吃耶」。

這是外送員直接發動車輛，女子眼見借錢無果，也只能說「好，那你先去吧」，並且往店家走去。時隔約6小時左右，外送員回到同間店家，詢問店員是否有碰到該名女子，店員則告知「他想借我（跟我借）一百塊，可是我老闆不在，所以沒有給下去喔」。

▲▼店家打算提供餐點，但被女子拒絕。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



店員後續補充，雖然拒絕了對方，但有承諾提供餐點，不過該名女子回絕了這項提議。店員詢問女子是否沒有錢，女子則承認沒錢，更說不曉得該如何賺錢。

影片曝光以後，在網路上掀起許多討論，不少網友對此歪樓驚呼，「真狠心，這麼大還拒絕」、「這麼大還拒絕，真的是狠角色」、「我原本想拒絕的，但是實在是太大了」、「是不是有邪惡的想法。」

不過，同樣有人回應，「為什麼不去派出所」、「請警察幫忙確認，是否家境清寒或失蹤人口」、「我也被路人騙過100元，說要借錢加油，最後錢也沒還我」、「如果是我的話，不會給他一百，但會買一份早餐給她吃」、「我經常會遇到那種要5、10元的，沒什麼看過要100的。」