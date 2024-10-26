　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

細肩帶女求外送員「借100吃早餐」！被拒改找店家討錢　網全歪樓

▲外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

一名外送員近日在新北市永和區工作，沒想到半路被穿著小背心的女子攔下，並且討要100元。後來外送員返回同個地點，詢問店家是否有碰到這名女子，才知道店家想提供餐點還被拒絕，離奇的畫面曝光後，瞬間讓網友歪樓了。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段影片，這名外送員10月上旬的某天清晨在永和區工作，領取完餐點以後，準備騎車離開，豈料這時突然有名女子跑出攔路，詢問是否能借100元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

外送員不打算幫忙，於是以「繳卡費」為由拒絕，女子卻再三請求，甚至略帶哭腔地說「拜託啦，我沒有早餐吃耶」。

這是外送員直接發動車輛，女子眼見借錢無果，也只能說「好，那你先去吧」，並且往店家走去。時隔約6小時左右，外送員回到同間店家，詢問店員是否有碰到該名女子，店員則告知「他想借我（跟我借）一百塊，可是我老闆不在，所以沒有給下去喔」。

▲外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼店家打算提供餐點，但被女子拒絕。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲外送員準備送餐時被攔下，一名女子求借錢。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

店員後續補充，雖然拒絕了對方，但有承諾提供餐點，不過該名女子回絕了這項提議。店員詢問女子是否沒有錢，女子則承認沒錢，更說不曉得該如何賺錢。

影片曝光以後，在網路上掀起許多討論，不少網友對此歪樓驚呼，「真狠心，這麼大還拒絕」、「這麼大還拒絕，真的是狠角色」、「我原本想拒絕的，但是實在是太大了」、「是不是有邪惡的想法。」

不過，同樣有人回應，「為什麼不去派出所」、「請警察幫忙確認，是否家境清寒或失蹤人口」、「我也被路人騙過100元，說要借錢加油，最後錢也沒還我」、「如果是我的話，不會給他一百，但會買一份早餐給她吃」、「我經常會遇到那種要5、10元的，沒什麼看過要100的。」

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
海軍基地深夜傳槍響　國防部證實洪姓士兵「自傷」送醫不治
《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！
大谷翔平50轟球買家超狂　優式資本徵15人年薪上看320萬
小鐘罕見動怒「被要周董門票」已讀不回！　海產認錯道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

細肩帶女求外送員「借100吃早餐」！被拒改找店家討錢　網全歪樓

太平洋雙颱共舞！「康芮」北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

萬聖節「天母搞什麼鬼」開跑！大小鬼怪塞爆街頭　小朋友討糖嗨翻

快訊／彰化多區無預警停電　在地人崩潰：1晚停4次了

快訊／3縣市大雨特報！颱風外圍雲系影響雨下不停　最新警戒區曝

小姑計畫自己出國玩　要求媳婦過年在婆家「待好待滿」

AA男告知先代墊月子中心費用　等老婆上班後「再分期還」

淡江大橋進度76%「預留八里輕軌空間」　陳世凱缺席上梁儀式

帥壯男友「馬上啪2回合」　妹子淚見尺寸：全程沒爽到

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

京華城案「唯一停押被告」！吳順民500萬交保　手續辦理中

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

屏東楊媽媽狗園遭颱風吹垮慘況曝！　她下跪求助：我死沒關係，狗不能...

細肩帶女求外送員「借100吃早餐」！被拒改找店家討錢　網全歪樓

太平洋雙颱共舞！「康芮」北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

萬聖節「天母搞什麼鬼」開跑！大小鬼怪塞爆街頭　小朋友討糖嗨翻

快訊／彰化多區無預警停電　在地人崩潰：1晚停4次了

快訊／3縣市大雨特報！颱風外圍雲系影響雨下不停　最新警戒區曝

小姑計畫自己出國玩　要求媳婦過年在婆家「待好待滿」

AA男告知先代墊月子中心費用　等老婆上班後「再分期還」

淡江大橋進度76%「預留八里輕軌空間」　陳世凱缺席上梁儀式

帥壯男友「馬上啪2回合」　妹子淚見尺寸：全程沒爽到

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

中國演唱會強制實名制「黃牛仍難杜絕」！應對手法曝

細肩帶女求外送員「借100吃早餐」！被拒改找店家討錢　網全歪樓

獲選總冠軍戰優秀球員　德保拉獻給天上父母

謝謝平野「教我打棒球」　曾頌恩喜獲總冠軍戰MVP

快訊／海軍基地深夜傳槍響　國防部證實洪姓士兵「自傷」送醫不治

別克「超舒適MPV」GL8 CENTURY新年式登場！懸浮體感豪華度再升級

全家獨家開賣「金馬3D悠遊卡」！嗶下去就奏頒獎樂「E人必收」

男童狠踩女童肚...她哀號大哭　家長不教育反嗆：踩死了嗎？

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

不強碰大谷翔平！《航海王》新編版動畫撞期MLB世界大賽延播

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

雙颱共舞！康芮北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

看婦產科被問「有無性經驗？」她誠實回答嚇到醫生

帥壯男友「馬上啪2回合」　妹子全程沒爽到

即／彰化多區無預警停電　在地人崩潰：1晚停4次了

發明「寶寶性別趴」網紅媽後悔了

「食藥署女神」酒店爭議！遭記一大過二小過

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區曝

爽訂日本便宜機票「一看不對勁」　內行人：住貴又人多

「天母搞什麼鬼」開跑　小朋友討糖嗨翻

高雄3行政區10／27停水3.5hrs

約會花30萬「女友都分手」　男生秒懂：單身買房又買車

AA男告知先代墊月子中心費用　等老婆上班後「再分期還」

更多熱門

相關新聞

10／30再邀消基會、工會研商外送運價　交通部：不會馬上實行

10／30再邀消基會、工會研商外送運價　交通部：不會馬上實行

交通部日前預告訂定「外送機車運價」，不過因外界有疑慮，立法院交通委員會今邀交通部、勞動部、公平會、行政院消保處等單位專案報告，交通部指出，外送運價透明及消費權益可保障下才會進入法制作業，不會馬上公告實行。公路局則規劃10月30日再邀消基會、平台、外送工會和專家學者開會研商。

移工狂逃熱心外送員「大外割」壓制

移工狂逃熱心外送員「大外割」壓制

消基會表態反對「外送運價準則」　工會：只是爭外送員合理權益

消基會表態反對「外送運價準則」　工會：只是爭外送員合理權益

外送員不爽爬5樓　竟兩度剪顧客門鎖電線報復

外送員不爽爬5樓　竟兩度剪顧客門鎖電線報復

外送員雨天爬上3樓送餐　「喘口氣」竟遭負評

外送員雨天爬上3樓送餐　「喘口氣」竟遭負評

關鍵字：

肩帶背心借錢早餐外送員

讀者迴響

熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！

台鐵新烏日站驚傳「高中生落軌」

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」

科博館墜亡員工是「博士副研究員」

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

雲林男因高麗菜被擄54天虐死　主嫌竟是26歲男

辜仲諒加碼4千萬獎金！全場嗨爆

左營海軍基地1哨兵身亡　軍方阻止媒體拍攝

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面