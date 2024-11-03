北東明起變天　颱風周五進逼台灣東南方「2地雨最猛」

記者李姿慧／台北報導

東北季風明(4日)天增強，北東降雨漸大，最低溫落周三到周四清晨，下探19度。「銀杏」颱風今(3日)晚或明天生成，朝菲律賓東方海面前進，周三後路徑變數大，若北轉往琉球海域前進，若偏西進入南海，要嚴防共伴效應劇烈降雨，無論路徑如何走，颱風抵達台灣東南方，將先帶來強勁東北風，周五北東雨勢加劇。

中央氣象署預報員劉宇其表示，熱帶性低氣壓今下午2點位於台灣東南方2300公里海面，預計今晚到明天將生成西北太平洋下一個颱風，也就是今年第22號颱風「銀杏」。

路徑預報上，劉宇其表示，該熱帶低壓或颱風即起到周三將以穩定速度，朝菲律賓東方海面前進，周三將到台灣東南方外海，屆時速度放慢，後續路徑預報變動大，多數資料顯示，後期加速偏西通過菲律賓進入南海，也有部分氣象資料顯示周三後北轉往琉球海域前進，都離台灣有一段距離，但到台灣東南方時，會帶來強盛東北風，迎風面地區水氣變多。

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▲熱帶低壓最快今晚到明天生成銀杏颱風。（圖／氣象署提供）

針對颱風是否有共伴效應，劉宇其說明，秋季有颱風來台灣附近，都要留意共伴效應發生劇烈降雨，如果路徑偏西並通過台灣南方進入南海，且一旦颱風大小與東北季風配合得好，東北部很容易帶來明顯降雨，但仍要看未來路徑是否有進入南海可能性，假使進入南海，就要留意東北季風和颱風位置；而下周後期，熱帶系統到台灣東南方，將先讓台灣吹起強盛東北風，北部、東半部天氣較不穩定。

未來降雨分布和趨勢，劉宇其表示，明天東北季風增強，將會是天氣轉變過程，北部、東半部轉陰雨，上午主要降雨集中基隆北海岸和宜蘭，下午甚至到晚間，北部、東半部降雨明顯轉大，基隆北海岸、宜蘭、雙北山區有較大雨勢。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，這波東北季風將從明天持續到周四(7日)，北部、東半部容易下雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢，中南部天氣穩定；周五隨熱帶低壓或颱風將來到台灣東南方，帶來東北風可能更強勁，北部、東半部降雨增加，其中北部、東北部有較大雨勢，中部、南部降雨不是太多，整體雨勢要看熱帶系統接近程度。

溫度方面，劉宇其表示，明天是東北季風南下過程，溫度與今天差不多，北部高溫25到26度，周三到周四清晨感受最為涼冷，北部、宜蘭高溫不會超過23度，最低溫將出現周三到周四清晨，北部下探19度到20度，中南部也可能出現20度低溫。

▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）