客機高空傳「神祕敲擊聲」急迫降　警搜查貨艙空無一人

▲大批員警全副武裝進入貨艙。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

美國航空一架客機10月31日從阿根廷布宜諾斯艾利斯機場起飛,準備前往美國紐約,沒想到當飛機升空之後,貨艙突然傳出神祕敲擊聲,據信聽起來像是有人受困試圖尋求協助,整架飛機立刻返回迫降原機場。大批警力接獲通報後嚴陣以待,並在飛機降落後進入貨艙,但卻發現內部空無一人。

A New York-bound American Airlines B777-300ER returned to Buenos Aires after knocking sounds were reported coming from a cargo hold on 31 October.



The aircraft was attended by armed specialist groups and inspected on its return to Ezeiza International Airport.



After concerns… pic.twitter.com/PHknWJ5MO5