客機高空傳「神祕敲擊聲」急迫降　警搜查貨艙空無一人

▲大批員警全副武裝進入貨艙。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國航空一架客機10月31日從阿根廷布宜諾斯艾利斯機場起飛，準備前往美國紐約，沒想到當飛機升空之後，貨艙突然傳出神祕敲擊聲，據信聽起來像是有人受困試圖尋求協助，整架飛機立刻返回迫降原機場。大批警力接獲通報後嚴陣以待，並在飛機降落後進入貨艙，但卻發現內部空無一人。

A New York-bound American Airlines B777-300ER returned to Buenos Aires after knocking sounds were reported coming from a cargo hold on 31 October.



The aircraft was attended by armed specialist groups and inspected on its return to Ezeiza International Airport.



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每日郵報報導，美航954號飛機傳出神祕敲擊聲的那一刻，已經在3萬英尺高空，空服人員、乘客都有聽見，機長起初向旅客告知班機出現問題將返回埃塞薩國際機場（Ezeiza International Airport），但後來稱可能有人受困貨艙區。

在飛機降落後，大批全副武裝員警嚴陣以待，準備好進入貨艙尋找受困人員，特別戰術突擊隊、爆裂物與特殊武器控制小組及警犬技術小組來到現場。另外，國家民航局、消防單位等部門也參與這項行動。

依據當時從機艙內朝外部拍攝的畫面，可見當時有大批警力整隊準備進入貨艙。有乘客稱這狀況並不尋常，也有人覺得很嚇人。只不過經過徹底搜查，貨艙內空無一人，不見半個人影。

美國航空公司1日在社群平台X發文表示，關於人員受困貨艙的消息錯誤，經檢查後確定並無問題。這架航班事後經重新安排後起飛，但發出神祕噪音的原因仍不得而知。

▼經過徹底搜查，貨艙內空無一人，不見半個人影。（圖／翻攝自X）